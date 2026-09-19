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Poznat identitet muškaraca koji su pali u Sarajevu s 12 kilograma droge

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19.09.2026 13:57

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Познат идентитет мушкараца који су пали у Сарајеву с 12 килограма дроге
Foto: ATV BL

U jučerašnjoj akciji FUP-a u kojoj je pronađeno oko 12 kilograma droge uhapšeni su Sanel Preljević i Hamza Hasković.

Oni su danas predati u nadležnost Tužilaštva KS, potvrdila je portparolka ove institucije Azra Bavčić.

"Biće zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučiće o daljim mjerama. Sumnjiče se za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja - naveli su iz Tužilaštva KS.

U akciji je oduzeto oko "sedam kilograma materije koja svojim izgledom asocira na amfetamin, oko pet kilograma materije koja asocira na kanabis, te oko 50 grama materije koja asocira na kokain".

Osim droge, policija je pronašla i pištolj, mobilne telefone, vage za precizno vaganje, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela.

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Tagovi :

Droga

Sarajevo

zaplijenjena droga

Policija

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