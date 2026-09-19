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Prvi smrtni slučaj opasnog virusa na Floridi: "Ovo je za nas izuzetno neobično!"

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19.09.2026 14:24

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Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.
Foto: pexels/Pilan Filmes

Ministarstvo zdravlja Floride potvrdilo je jedan smrtni slučaj od posledica denga virusa, objavio je danas ABC. Smrt je potvrđena u petak, bez dodatnih detalja.

U okrugu Hilsboro, gdje se obično bilježi svega nekoliko slučajeva, ove godine je do sada registrovano više od 130 lokalno stečenih infekcija.

"Ovo je za nas izuzetno neobično", rekao je portparol okruga Kris Vilkerson.

List "Tampa Bej Tajms" prvi je objavio informaciju o smrtnom slučaju, navodeći da je riječ o starijoj ženi iz Tampe koja je preminula 4. septembra.

Denga je virusno oboljenje koje prenose komarci, a stručnjaci navode da klimatske promjene doprinose širenju njihovog staništa.

Trenutna epidemija na Floridi vjerovatno je posljedica nedavnih vremenskih uslova koji su pogodovali razmnožavanju komaraca koji prenose virus.

Najveći broj lokalno stečenih slučajeva u Floridi, gotovo 200, zabeležen je 2023. godine, dok je ove godine do sada registrovano 152 slučaja, prema podacima Ministarstva zdravlja Floride.

Mnogi zaraženi nemaju simptome, zbog čega broj registrovanih slučajeva može da bude manji od stvarnog broja inficiranih.

Kod obolelih mogu da se jave glavobolja, groznica i simptomi slični gripu, dok teži oblici mogu da izazovu ozbiljna krvarenja, šok i smrt.

Epidemija je trenutno koncentrisana severno od Tampe, gde radnici danju i noću prskaju komarce i proveravaju imanja kako bi pronašli mesta sa nakupljenom vodom, uključujući stare gume u kojima komarci mogu da se razmnožavaju.

Nedavna uzorkovanja komaraca nisu pokazala prisustvo virusa, što prema Paolu Pekori, višem naučniku Službe za upravljanje komarcima okruga Hilsboro, ukazuje na smanjenje verovatnoće novih infekcija. Stručnjaci su naveli da epidemija može da počne kada zaraženu osobu ujede komarac sposoban da prenese virus, nakon čega infekcija može da se širi među ljudima, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Florida

laboratorija

komarac

virus Zapadnog Nila

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