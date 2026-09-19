Minić: Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju

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Republika Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju, rade i stvaraju, poručuje premijer Savo Minić.

"Kao što smo radili i u proteklom periodu, bićemo oslonac svakom domaćinu. Hvala našim ljudima u Donjem Grabiku na srdačnom dočeku i snažnoj podršci!", naveo je Minić na Iksu tokom posjete. Republika Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju, rade i stvaraju.

Kao što smo radili i u proteklom periodu, bićemo oslonac svakom domaćinu.

Hvala našim ljudima u Donjem Grabiku na srdačnom dočeku i snažnoj podršci! pic.twitter.com/OGHw2lXXB5 — Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026

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