Minić: Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju, rade i stvaraju, poručuje premijer Savo Minić.
"Kao što smo radili i u proteklom periodu, bićemo oslonac svakom domaćinu. Hvala našim ljudima u Donjem Grabiku na srdačnom dočeku i snažnoj podršci!", naveo je Minić na Iksu tokom posjete.
Republika Srpska je jaka onoliko koliko su nam jaka sela i ljudi koji u njima ostaju, rade i stvaraju. — Savo Minić (@minic_savo) September 19, 2026
Kao što smo radili i u proteklom periodu, bićemo oslonac svakom domaćinu.
Hvala našim ljudima u Donjem Grabiku na srdačnom dočeku i snažnoj podršci! pic.twitter.com/OGHw2lXXB5
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