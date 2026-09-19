Škrbić: Ogromno interesovanje stranih studenata za Univerzitet u Banjaluci: Edukacija i obrazovanje moraju biti prioritet države

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izjavio je da je ogromno interesovanje stranih studenata za studiranje na ovom univerzitetu i istakao da ova ustanova mora biti spremna da se još više otvori u tom pravcu jer će to doprinijeti boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti.

Enormni su zahtjevi za obrazovanjem iz inostranstva, posebno iz Kine i Indije. Oni više traže nego što mi možemo da ponudimo. Da imamo mogućnosti da ponudimo 100 programa došlo bi 100 puta 100 studenata na tih 100 programa u Banjaluku - rekao je Škrbić u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

On je naglasio da, dovodeći strane studente i radeći sa njima Univerzitet u Banjaluci, a time i Republika Srpska, jača vlastite kapacitete, te nudi i bolji i veći kvalitet domaćim studentima.

"Edukacija i obrazovanje moraju biti prioritet ove države i to je daleko profitabilnije nego bilo koja industrijska grana u ovom trenutku", istakao je Škrbić.

Škrbić je naveo da Univerzitet u Banjaluci u dva upisna roka ove godine ima blago povećanje broja studenata u odnosu na prethodnu godinu.

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"Na Medicinskom fakultetu već petu godinu zaredom imamo strane studente, a ove godine i veliku zainteresovanost za novi studijski program Sestrinstvo. To će značiti novih 250, 300 studenata, tako da će se ta međunarodna verifikacija osjetiti u gradu što značajno doprinosi boljoj vidljivosti i međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta u Banjaluci", istakao je Škrbić.

On je ocijenio je da su ugledni svjetski univerziteti postali veliki jer su otvorili vrata stranim studentima i omogućili im da studiraju kod njih kroz atraktivne programe.

"Mi moramo biti spremni da se otvorimo u tom pravcu", poručio je Škrbić.

BEZ MEĐUNARODNE SARADNjE NEMA UNIVERZITETA

"Bez međunarodne saradnje se možemo pretvoriti samo u regionalnu školu za kadar koji neće biti prihvaćeni od međunarodne zajednice. Pa, pogledajte predsjednika Milorada Dodika, bio je u Izraelu, pa ide na druge lokacije. Cijeli svijet počiva na ličnim vezama, direktnim kontaktima i svemu ostalom i nama je dugo trebalo da to shvatimo", rekao je Škrbić.

On je istakao da Republika Srpska mora tražiti svoje mjesto pod suncem i gledati šta možemo da ponudi i sebi i strancima.

"Rugali smo se japanskim automobilima, pa su osvojili svijet, pa korejskim. I oni su osvojili svijet. Sada se rugamo kineskim, a oni polako osvajaju svijet. Pola vozila u Moskvi su kineska, a i u Americi ih ima mnogo. Oni favorizuju svoje. Tako i mi moramo", naglasio je Škrbić.

Kada je u pitanju razvoj Univerziteta u Banjaluci, Škrbić kaže da on mora ići u tri pravca.

"Moramo se kadrovski značajno osnažiti, ne može se univerzitetski profesor normirati kao profesor u osnovnoj i srednjoj školi, nije on završio fakultet da bi radio samo nastavu, mora da valorizujemo i vrednujemo rad najskupljeg kadra, a to su univerzitetski profesori", naveo je Škrbić.

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Prema njegovim riječima, drugo je jačanje kapaciteta u smislu istraživanja i nauke.

"Nema jačanja univerziteta bez nauke. Obradovala me inicijativa resornog ministra Drage Mastilovića da pravimo institute pri univerzitetima i jačamo nauku", istakao je Škrbić.

On naglašava da je treća stvar ekonomska komponenta.

"Svaki fakultet može da ponudi tržištu određene vrste usluge koje su komercijalne. U ovom trenutku Medicinski fakultet vlastitim prihodima doprinosi Univerzitetu u Banjaluci sa 42 odsto, a svi ostali fakulteti 58 odsto. Ipak, 16 fakulteta bi trebalo dati veći doprinos i ne može me niko ubijediti da drugi fakulteti ne mogu pružiti bolje usluge i dati veći doprinos", rekao je Škrbić.