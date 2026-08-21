Radoslav Gajanin novi dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci

"Novi dekan Medicinskog fakulteta biće kolega Radoslav Gajanin koji je do nedavno bio rektor Univerziteta. On je naš profesor i u cilju kontinuiteta svih naših aktivnosti bilo je sasvim logično, ako se već morala desiti ova zamjena, da on nastavi da rukovodi Medicinskim fakultetom. To je jedna logična zamjena i svi su na Medicinskom fakultetu potpuno zadovoljni i podržavaju ovu aktivnost. Mislim da će to samo doprinijeti stabilizaciji Univerziteta i nastavku aktivnosti koje smo započeli na ovom fakultetu", rekao je Škrbić za RTRS.