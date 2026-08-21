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Radoslav Gajanin novi dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:02

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Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин
Foto: ATV

Novi deka Medicinskog fakulteta u Banjaluci biće Radoslav Gajanin, potvrdio je v.d. rektora banjalučkog Univerziteta Ranko Škrbić.

"Novi dekan Medicinskog fakulteta biće kolega Radoslav Gajanin koji je do nedavno bio rektor Univerziteta. On je naš profesor i u cilju kontinuiteta svih naših aktivnosti bilo je sasvim logično, ako se već morala desiti ova zamjena, da on nastavi da rukovodi Medicinskim fakultetom. To je jedna logična zamjena i svi su na Medicinskom fakultetu potpuno zadovoljni i podržavaju ovu aktivnost. Mislim da će to samo doprinijeti stabilizaciji Univerziteta i nastavku aktivnosti koje smo započeli na ovom fakultetu", rekao je Škrbić za RTRS.

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Radoslav Gajanin

Medicinski fakultet

Banjalučka lasta

Ranko Škrbić

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