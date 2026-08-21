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Muškarca napali psi lutalice: Preminuo nakon više od mjesec dana borbe za život

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:44

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Пас завезан на ланцу.
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Tragične vijesti potresle su Kakanj. Muškarac s invaliditetom, koji je prije nešto više od mjesec dana teško povrijeđen nakon napada pasa lutalica u centru grada, preminuo je nakon borbe za život.

Incident se dogodio 17. jula u samom centru Kaknja. Prema tada objavljenim informacijama, muškarca su napali psi lutalice, nakon čega je pao u korito rijeke Zgošće, saznaje Crna-Hronika.

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Na mjesto događaja izašli su pripadnici hitnih službi, a muškarac je izvučen iz korita rijeke. U besvjesnom stanju prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je nastavljena njegova borba za život.

Nažalost, nešto više od mjesec dana nakon ovog događaja stigla je vijest da je muškarac preminuo.

Informaciju o njegovoj smrti objavio je Almedin Aliefendić koji je i ranije upozoravao na problem pasa lutalica u Kaknju. Identitet preminulog nije objavljen iz poštovanja prema njegovoj porodici.

„Danas, s tugom, slušam na ‘Sjećanju’ obavještenje da je borba za život izgubljena. Iz poštovanja prema porodici i dostojanstvu preminulog, neću iznositi ime“, naveo je.

Nakon tragičnog ishoda ponovo je otvoreno pitanje sigurnosti građana Kaknja, posebno djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Autor objave uputio je i oštre kritike lokalnim vlastima, tvrdeći da ranija upozorenja građana nisu dovela do adekvatnog rješavanja problema pasa lutalica.

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„Ostaće zapisano da je bilo onih koji su tražili sigurnost, sigurnost za građane, za djecu, za starije, za osobe s invaliditetom i one u kolicima. A ostaće zapisano da je s druge strane bila šutnja“, poručio je.

Tragična smrt ovog Kakanjca dodatno je uznemirila javnost, a građani ponovo traže konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se spriječilo da se sličan slučaj ponovi.

Za sada nije poznato jesu li nadležni organi službeno utvrdili direktnu uzročno-posljedičnu vezu između povreda zadobijenih 17. jula i smrti muškarca.

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Kakanj

napad psa

preminuo muškarac

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