Oboren rekord Banjaluke za najduži niz tropskih dan

Toplotni talas koji je počeo krajem jula održava se tokom cijelog avgusta, uz manje varijacije u temperaturi, saopšteno je iz RHMZ-a.

"Pored analize srednje i maksimalne temperature, dobar pokazatelj intenziteta toplotnog talasa predstavlja i broj dana sa maksimalnom temperaturom iznad 30, 35, pa čak i 40°C, kao i dužina neprekidnih nizova tokom kojih se bilježe tako visoke temperature", ističu iz RHMZ-a.

Ističu da se na primjeru Banjaluke može jasno pokazati koliko je ovogodišnji toplotni talas izražen i dugotrajan.

"Temperatura od 30°C i više (troski dani) u Banjaluci se bilježi bez prekida od 25. jula 2026. godine. Zaključno sa 20. avgustom, maksimalna temperatura je tokom čak 27 uzastopnih dana dostizala 30°C i više, čime je postavljen novi rekord Banjaluke za najduži neprekidni niz tropskih dana", ističu iz RHMZ-a

Dodaju da je ovo ujedno i 61. tropski dan ovog ljeta.

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"Prethodni rekord iznosio je 26 uzastopnih dana, od 17. jula do 8. avgusta 2022. godine. U ljeto 2024. godine zabilježen je niz od 25 neprekidnih tropskih dana, od 26. jula do 19. avgusta", dodaju iz RHMZ-a.

Ističu da analiza maksimalnih temperatura od 30°C i više u Banjaluci za period od 1950. godine do danas pokazuje da su toplotni talasi u posljednjih dvadesetak godina sve intenzivniji i dugotrajniji.

Od deset najdužih nizova tropskih dana, čak devet je zabilježeno nakon 2000. godine, dok je jedini niz iz ranijeg perioda, u trajanju od 17 dana, zabilježen 1952. godine.