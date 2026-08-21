Molitva za zdravlje Svetom Jakovu i Zosimu: Danas se proslavljaju tumanski svetitelji

Srpska pravoslavna crkva 21. avgusta proslavlja Svetog Zosima i Jakova, tumanske svetitelje za koje se vjeruje da pomažu bolesnima. Ovaj praznik posebno se proslavlja u manastiru Tumane kod Golupca, gdje se svake godine okuplja veliki broj vjernika.

Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik, koji pripada grupi monaha isihasta, poznatih kao Sinaiti. Oni su u vrijeme kneza Lazara naselili Srbiju, a prema predanju, Zosim je živio u isposnici, sam, u kamenoj pećini u blizini današnjeg manastira Tumane. O njegovom životu nema mnogo istorijskih podataka. Narodno predanje kaže da ga je, sasvim slučajno, tokom lova ustrijelio Miloš Obilić, koji je na mjestu gdje je starac izdahnuo podigao crkvu - današnji manastir Tumane. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u ovom manastiru, a otkrivene su 8. avgusta 1936. godine.

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Prepodobni Jakov Tumanski, rođen kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići kod Ivanjice, bio je izuzetno obrazovan – stekao je čak dva doktorata u Francuskoj. Ipak, u jednom trenutku njegov život mijenja pravac, kada se, kako se vjeruje, susreo sa blagodaću Božjom. Napustio je svjetovni život i službu, te se, uz vladiku Nikolaja, posvetio monaškom životu u manastiru Žiča, gdje je kao iskušenik prošao sva poslušanja. Bio je poznat po skromnosti, ćutljivosti i duhovnim darovima, među kojima se izdvajala i prozorljivost. Stradao je 1946. godine, kada je prebijen do smrti, a po sopstvenoj želji sahranjen je u manastiru Tumane. Njegove mošti otkrivene su 21. oktobra 2014. godine.

Praznik posvećen svetim Zosimu i Jakovu Tumanskim posebno se obilježava upravo u manastiru Tumane, gdje danas dolazi veliki broj vjernika iz svih krajeva, tražeći pomoć i utjehu. U manastirskom ljetopisu zabilježeni su brojni slučajevi čudesnih iscjeljenja – od teških bolesti poput karcinoma i leukemije, do oslobađanja od nečistih sila i darivanja potomstva.

Običaji na dan Svetog Zosima i Svetog Jakova

Pored bogosluženja u Tumanu, ovaj praznik se obilježava i kućama vjernika. Običaj je da se na dan čudotvoraca tumanskih pale svijeće za zdravlje i mir u domu, moli za iscjeljenje i za potomstvo.

U mnogim krajevima Srbije na praznik Svetog Zosima i Svetog Jakova ne radi se težak fizički posao, naročito u polju, jer se vjeruje da se time iskazuje poštovanje prema svetiteljima. Domaćice obavezno spremaju posnu trpezu, jer praznik tumanskih svetitelja "pada" u vrijeme Gospojinskog posta, a ponegdje se dijeli hljeb ili kolač siromašnima "u slavu čudotvoraca". Kako Sveti Jakov i Sveti Zosim ove godine "padaju" u petak, vjernici pripremaju isključivo hranu na vodi.

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Molitve Svetom Zosimu i Jakovu za zdravlje

"Prepodobni i bogonosni oci naši Zosime i Jakove, životom svojim na zemlji posvjedočili ste Hrista. Odričući se od privremenih blaga, naslijedili ste vječna. Tajnom bogomislija osvještali ste sebe. Slobodom svojom izabrali ste Carstvo Božije, radi koga pretrpjeste sve nedaće života. Stekavši smjelost, kao prijatelji Gospodnji i sažitelji svetih u Raju, i nas nedostojne spomenite, da u danu vječnoga suda, sa posljednjima obretemo milost Božiju. I u vrijeme zemnoga bivstvovanja našeg, naučite nas primjerom svetim, kako da pravilno ispovijedamo istinitoga Boga i živimo kako je ugodno njemu, slaveći ga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin."

"O čudesni i bogonosni oci naši Zosime i Jakove, molitveno zastupite sve one koji vam pritiču sa ljubavlju, znajući da ste stekli smjelost pred Bogom. Ne otpustite bez utjehe, nikoga od malih Hristovih slugu, koji vam vape, stradanjima i bolestima mnogim ophrvani. Darujte im po blagodati kojom vas ukrijepi Gospod, da utješeni i ohrabreni dođu do poznanja istine i postanu udionici stada odabranoga. Da utjelovljeni u svetim tajnama zajednici Crkve, naslijede vječna dobra i naslađuju se gledanjem lica Božijeg, slaveći i u vrijeme zemnoga života, Boga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vekova. Amin."

(ŽenaBlic)