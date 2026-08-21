Od borbe za potomstvo do četvoro djece: Podrška Srpske promijenila život Miljanovića

Podrška Republike Srpske parovima koji se bore za potomstvo za mnoge porodice znači znatno više od finansijske pomoći, a najbolje o tome svjedoče oni kojima je omogućila da ostvare najveću životnu želju i dobiju djecu.

Svoju bitku za potomstvo godinama je vodila Trebinjka Sandra Miljanović, koja je nakon dva postupka vantjelesne oplodnje 2017. i 2020. godine, u borbi za jedno dijete dobila čak četvoro, tačnije dva para blizanaca.

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Obje vantjelesne oplodnje su im, započinje priču za "Glas" Miljnovićeva, bile besplatne. Finansijska podrška u ovom procesu bila je, nastavlja ona, od ogromnog značaja.

Kako kaže, vantjelesna oplodnja nije samo jedan postupak, već joj prethode brojni pregledi, analize, pripreme i terapije, zbog čega troškovi mogu biti veliki teret.

"Kada vam neko plati cijeli postupak vantjelesne oplodnje, nije mala stvar. Jer to nije samo postupak, prije toga ima i priprema, nalaza, pregleda i mnogo čega. Tako da nije to mala suma novca kada neko izdvoji i kaže: 'Možete besplatno'", naglasila je Miljanovićeva.

Podrška ne prestaje rođenjem djece

Ona posebno ističe da je podrška značajna i nakon rođenja djece, jer život višečlane porodice nosi brojne troškove i obaveze.

Kao nezaposlena majka ostvaruje mjesečnu naknadu za nezaposlenog roditelja, a koriste i dječiji dodatak, dok im znače i druge olakšice namijenjene porodicama sa više članova.

"Naravno da je velika stvar. Možemo djeci kupiti garderobu, platiti aktivnosti i mnogo toga namiriti, a ja sam uz svoju djecu i neko mi daje novac. To mnogo znači", rekla je Miljanovićeva.

Pozitivnim primjerom ističe i besplatne udžbenike, ali i lokalne mjere podrške, poput kartica i popusta koje porodicama sa više članova obezbjeđuje grad Trebinje.

"Kad sam ja išla u školu, septembar je bio pakao za moje roditelje, kao i za sve roditelje tada. Danas imaju knjige, kartice i razne popuste. Sve to mnogo znači, posebno uz ove velike troškove", istakla je Miljanovićeva.

Više pomoći za parove koji se bore za potomstvo

Prema njenim riječima, podrška porodicama danas je mnogo veća nego prije nekoliko godina, što posebno osjećaju oni koji su prošli kroz liječenje neplodnosti.

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"Kad pričam sa parovima koji se sada bore i prisjetim se nas, mnogo je unaprijeđena ta pomoć. Mnogi lijekovi su sada na listi besplatnih. Recimo, 'utrogestan' nas je u prvom postupku koštao mnogo, a sada ide besplatno. I to puno znači", rekla je Miljanovićeva.

Za nju su najbolja potvrda značaja ovih mjera njena djeca, a parovima koji još čekaju svoju priliku poručuje da ne odustaju od borbe za potomstvo.

"Vjerovatno bismo sada bili u nekom kreditu koji bismo vraćali deset godina, ali podrška sada je sve veća i veća. Zato sve to mnogo znači", poručila je Miljanovićeva.

Kampanja "Srpska te voli" u fokusu ima porodicu

Njeno iskustvo samo je jedna od životnih priča koje stoje iza mjera podrške porodici, a koje će u narednom periodu biti u fokusu kampanje "Srpska te voli", koju je pokrenuo Kabinet predsjednika Republike Srpske s ciljem da građanima približi prava i programe koji su im na raspolaganju.

Savjetnica predsjednika Sonja Davidović istakla je da je jedan od važnih ciljeva kampanje da građani na jednom mjestu saznaju koja prava imaju i na koju podršku mogu da računaju, od planiranja porodice i rađanja djeteta do zdravstvene zaštite, školovanja i podrške u različitim životnim okolnostima.

"Kampanja je osmišljena tako da građanima predstavi sve mjere podrške porodici, koje realizujemo već godinama. Želimo da te mjere dođu do svakog građanina i svake porodice", rekla je Davidovićeva.

Ona je naglasila da je podrška parovima koji se bore za potomstvo jedna u nizu značajnih demografskih mjera, podsjetivši da Fond zdravstvenog osiguranja RS, pod propisanim uslovima, finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje, dok pojedine lokalne zajednice izdvajaju novac i za dodatne pokušaje.

Prema podacima iz Kabineta predsjednika Republike Srpske, od uvođenja prava na finansiranje vantjelesne oplodnje 2007. godine, rođeno je više od 2.200 beba, dok je za te namjene do sada izdvojeno više od 42 miliona maraka.

"Znamo da se danas brojni parovi, nažalost, bore za potomstvo i sa sterilitetom i da je to veliki problem. Svi znamo da vantjelesna oplodnja puno košta i zato je ta finansijska podrška izuzetno značajna", navela je Davidovićeva.

O kampanji

Kampanja "Srpska te voli" trajaće u narednom periodu, a kroz razgovore sa građanima i medijima biće predstavljene različite mjere podrške porodici, od podrške majčinstvu i roditeljstvu, preko zdravstvene zaštite i obrazovanja, do programa namijenjenih djeci i mladima.

Sonja Davidović je navela da cilj nije samo predstaviti ono što je do sada urađeno, već čuti i šta građani misle da bi trebalo unapređivati.

"Politika prema porodici nikada nije završena. Demografski izazovi zahtijevaju da postojeća prava dalje razvijamo i tražimo nove mjere. Ova kampanja nije samo podsjećanje na ono što je urađeno, već i obaveza za ono što tek treba da uradimo", poručila je ona.