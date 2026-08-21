Jutro najavljuje još jedan vruć dan: Temperatura do 40 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH očekuje se još jedan vruć dan sa temperaturom do 40 stepeni Celzijusovih koja je već jutros u 7.00 časova u Bihaću dostigla 26, a u Banjaluci 23 stepena.

Tokom dana će biti pretežno sunčano i vruće, a na sjeveru i na zapadu će prije podne biti oblačnije uz moguću vrlo slabu kišu.

Poslije podne i uveče ponegd‌je su u ovim pred‌jelima mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U jutranjim časovima će duvati slab vjetar, zatim umjeren do jak južni i jugozapadni, a na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, u višim pred‌jelima od 29 stepeni Celzijusovih.

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U Foči i Rudom jutros u 7.00 časova izmjereno je 13 stepeni, u Višegradu 15, na Han Pijesku 17, u Mrkonjić Gradu i Ribniku 19, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 20, u Doboju, Trebinju i Mostaru 21, a u Novom Gradu i Brčkom 22 stepena Celzijusova.