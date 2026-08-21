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Požar u Ramićima, ekipe na terenu

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:05

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Пожар у Рамићима, екипе на терену
Foto: ATV

U banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići aktivan je požar, a na terenu su vatrogasci, izjavio je Srni komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.

"Naši ljudi pokušavaju prići, nepristupačan je teren", rekao je Malinić.

On je istakao da ovaj požar ne ugrožava ničiji život, niti imovinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Ramići

požar

Miroslav Malinić

Vatrogasci

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