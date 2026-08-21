Požar u Ramićima, ekipe na terenu

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići aktivan je požar, a na terenu su vatrogasci, izjavio je Srni komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.
"Naši ljudi pokušavaju prići, nepristupačan je teren", rekao je Malinić.
On je istakao da ovaj požar ne ugrožava ničiji život, niti imovinu.
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