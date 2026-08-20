Dva mjeseca do početka grejne sezone – obezbijeđenih energenata samo do kraja godine

Dva mjeseca je do početka grejne sezone u najvećem gradu Srpske, a obezbijeđenih energenata je samo do kraja tekuće godine.

Eko toplane Banjaluka već duži period upozoravaju nadležne organe Grada Banjaluka da postojeći finansijski okvir nije dovoljan za dugoročnu stabilnost sistema.

Obezbjeđivanje energenta samo je jedan segment pripreme grejne sezone. Za stabilno funkcionisanje sistema neophodni su i blagovremeno servisiranje obaveza prema dobavljačima i izvođačima, kao i realizacija potrebnih remontnih i rekonstruktivnih zahvata na distributivnoj mreži“, saopštile su EKO Toplane Banjaluka.

Na problem, kažu, upozoravaju već godinama. Zbog rasta troškova proizvodnje i poslovanja, kao jedno od mogućih rješenja vide korekciju cijena grijanja, ali ističu da bi finansijska pomoć ili subvencije dale brži efekat.

Prijedlogom povećanja cijena koliko toliko žele da izmire finansijske zaostatke i očuvaju sigurnost isporuke toplotne energije.

„Samo povećanje cijena, to je jedan duži proces, jer bi nama onda po malo dolazila sredstva, a mi smo sada u značajnom zaostatku sa finansijskim sredstvima i to nam ne bi pomoglo kao što bi nam pomoglo, ako bi se išlo sa nekom pomoći toplani u vidu granta ili subvencija“, rekao je član Upravnog odbora Eko toplana Banjaluka, Dragiša Zečević, te dodao:

„Definitivno, ulazne cijene u Eko toplanu su drastično skočile, a proizvodna cijena je i dalje ista, tu razliku neko mora da nadoknadi, da li će se nadoknaditi iz prodajne cijene ili subvencije, to je na Gradu“.

Problemi sa kojima se suočavaju nisu novonastali niti su Gradu nepoznati. Eko toplane su sa svoje strane preduzele aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti. Predstavnici Grada ističu da je na Skupštini grada usvojena mogućnost kreditiranja. Za sada samo mogućnost bez konkretnih poteza na rekonstrukciji.

„Vi znate da je na samoj skupštini usvojena mogućnost kreditiranja od EBRD-a, odnosno da dobijemo kredit za rekonstruisanje mreže, to je nešto što je najvažnije trenutno i u suštini nešto što najviše problema donosi sami ti kvarovi i dotrajala mreža tako da tu su značajna sredstva, kada se onako preračuna iz eura 5 miliona kredita, dva granta, tako da tu ima novca dovoljno da se to sve odradi“, poručila je gradski menadžer, Mirna Savić Banjac.

Ali se još ništa ne radi. Potrebno je što prije djelovati, upozorava i Igor Mandić, odbornik u Skupštini grada.

„Mislim da treba da se uradi jedna suštinska revizija i analiza poslovanja, suštinski problem nije samo loša ekonomska situacija u toplani, problem su ogromni ekonomski gubici na vrelovodu koji se mjere stotinama kubika vrele vode na dnevnoj osnovi“, rekao je odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka, Igor Mandić, te dodao:

„Povećanje cijena je jedna sigurno nepopularna mjera i u vremenima ekonomske krize, inflacije kao što je sad, mislim da to nije dobra opcija, treba razmotriti sve druge opcije, da li grad može subvencionisati EKO Toplane iz svojih fondova, odnosno budžeta“.

Hoće li rješenje biti subvencija, kreditna sredstva ili povećanje cijena grijanja, za sada nema konačnog odgovora. Ono što je sigurno jeste da će odluke koje budu donesene u narednom periodu direktno uticati na poslovanje Eko toplana i na korisnike sistema daljinskog grijanja.