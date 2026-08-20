Oglasili se banjalučki vatrogasci, policija traga za "pametnjakovićima koji su palili bakar"

Policija je obavještena i traga za "pametnjakovićima" koji su kod Delte u Banjaluci danas "palili bakar", saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.

"Ovakav rizičan dan, a oni pametnjakovići pale "bakar", šta pametno reći na ovakav bezobrazluk, neodgovornost i bahatost. Lokacija je jezero kod Delte, uslikani su i obavještena je policija koja je potrazi za ovim", navode banjalučki vatrogasci.

Kako smo ranije pisali, u blizini Delte u Banjaluci danas oko 18 časova zabilježeno je paljenje kablova kako bi se iz njih izdvojio bakar, što predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara.

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"Prema fotografiji koju je ustupio građanin, na lice mjesta je dovezen kombi, nakon čega je otpad zapaljen.

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S obzirom na suvo zemljište i vjetar, ovakvo paljenje predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara", rekli su banjalučki vatrogasci za ATV.