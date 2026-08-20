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Banjalučanin zatekao zmiju na kućnom pragu, mačka reagovala

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 12:06

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Бањалучанин затекао змију на степеницама
Foto: Screenshot / X

Nedavne padavine i nagla promjena vremena donijele su nevolje mještanima banjalučkog naselja Lauš, gdje su se u neposrednoj blizini porodičnih kuća pojavile zmije.

Željko Kondić, mještanin ulice Alekse Šantića, opisuje noćni susret sa gmizavcem i objašnjava da je blizina vodotoka glavni razlog njihovog izlaska na površinu.

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"Zmija se pojavila u utorak uveče, kasno tokom noći, tačnije oko ponoći, odmah nakon što je pala kiša. Mi se nalazimo gore kod ‘Sirana’ i odmah pored naših kuća protiče rječica Crkvena, pa je sasvim sigurno da je zmija izašla iz tog dijela zbog kiše i sparine koja je uslijedila“, objašnjava Kondić za "BL portal".

Susreti sa zmijama u urbanim i prigradskim dijelovima grada uvijek izazivaju strah i nelagodu među građanima, posebno kada se pojave u kasnim večernjim časovima blizu kućnog praga. Kondić objašnjava i kako je reagovao.

"Nije prijatno vidjeti zmiju u dvorištu, pogotovo usred noći. Nakon što sam je primijetio, uzeo sam lopatu, pažljivo je podigao i bacio nazad u rječicu Crkvenu odakle je najvjerovatnije i došla", priča on. .

Visoke ljetne temperature i nagli pljuskovi često mijenjaju uobičajeno ponašanje gmizavaca, koji tada napuštaju svoja prirodna staništa i traže zaklon na suvom, pa se češće mogu naći kraj kuća i dvorišta u naseljima koja su blizu rijeka i potoka.

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Tagovi :

Banjaluka

Zmija

Lauš

mačka

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