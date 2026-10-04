Oglasio se Draško Stanivuković nakon izbornog poraza

Predsjednik PSS-a kaže da su svim kapacitetima radili za Branka Blanušu i Marinka Božovića, ali da je zadovoljan rastom PSS-a koji postoji samo godinu dana i sada su druga partija u Republici Srpskoj.

Ono što je istina je da je PSS, koji je okupio PDP i druge stranke kao i funkcionere drugih stranaka, osvojio nešto više od 4.000 glasova u odnosu na PDP 2022. godine. Okupljeni sa ovim brojem stranaka, u konačnici, PSS je doživio izborni poraz. Ostim toga, izvjestan je pad Draška Stanivukovića i u Banjaluci.

"Da ne bude da je neki muk ispred PSS-a, nema razloga. Mi stojimo na dvije noge, uvijek racionalni, poštujući volju Banjaluke, građana Srpske. Zahvalni smo na podršci koju smo dobili. U životu postoji što i u politici, mi to zovemo kodeks. Naši koalicioni partneri, gospodin Božović i Blanuša, čekali smo da oni imaju obraćanje medijima. Prije svega, u duhu demokratije, želim da kažem da smatramo da u 99 odsto izborni proces je bio demokratičan. Kampanja je isto bila takva, bez teških riječi i kvalifikacija. Imali smo čas demokratije u Republici Srpskoj 30 dana. Imali smo mirniju kampanju, što je rezultovalo za nas što je iznenađujuće ne samo za nas, nego za sve. Manja izlaznost. To je gotovo 10 odsto manje kada poredite izbore iz 2022. godine", rekao je Stanivuković.

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On poručuje da ih je iznenadila manja izlaznost i da obično to odgovara strankama vlasti.

"Dolazimo do paradoksa političkog da je na generalnim opštim izborima manja nego na prijevremenim. Tu manjkamo sa demokratijom. To treba analizirati", rekao je Stanivuković.

On kao predsjednik PSS-a čestita Savi Miniću i Željki Cvijanović.

"Poštujemo narodnu volju, zahvalni smo građanima na svim glasovima koje smo dobili. Mi kao pokret imamo mnogo razloga da budemo zadovoljno jer smo napravili ogroman pomak", rekao je Stanivuković.

On poručuje da je Marinko Božović imao sjajan rezultata i da je Nebojša Vukanović trebalo da prepusti kandidaturu, poput njega, vidjeli bi ravnopravnu političku borbu.

"Čestitam svim strankama koje su prešle cenzus", rekao je Stanivuković.

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On poručuje i da je Blanuša odnio pobjedu u Banjaluci i da je zbog manje izlaznosti manja razlika u gradu gdje je Stanivuković gradonačelnik.

"Božović je bio drugi kandidat, a treći je bio ubjedljivo treći. Želim reći da nam je žao što su se desili takvi rezultati za kandidate koje su podržali. PSS nije imao nijednog kandidata za inokosnu poziciju i mi smo napravili najveći rezultat otkad postojimo, a postojimo godinu dana. Danas podrška pokreta PSS-a je 15 odsto. Rast rezultata u Republici Srpskoj je preko 50 odsto. Narode, mnogo hvala. Danas možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u Republici Srpskoj. Ono što PDP nije uspio, danas mi ujedinjeni smo uspjeli, bez ijedne kandidature za inokosnu poziciju", rekao je Stanivuković.

On kaže da ne može da pokazuje euforiju jer je glavna bitka za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva, ali bi mogli da pokažu euforiju i zahvalnost zbog rasta partije.