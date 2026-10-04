Koliko su glasova osvojili lideri partija u Republici Srpskoj?

SNSD je ubjedljivi pobjednik izbora u Republici Srpskoj, a ono što je pitanje ko će u Narodnu skupštinu. Brojni lideri bili su nosioci svojih listi u trci za narodnog poslanika, a prema trenutnim podacima CIK-a ovo su trenutni rezultati.

Ko će od lidera partija u NS RS?

Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić trenutno je osvojio 3.444, glasova, a predsjednik SPS-a Goran Selak 3.758.

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Predsjednik SP-a Petar Đokić trenutno ima 2.549 glasova, dok je lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović osvojio 952.

Darko Banjac iz NPS-a osvojio je 2.322, dok je njegov koalicioni partner Nenad Nešić (DNS) osvojio 6.375, ali za PD PS BiH.

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Jelena Trivić, predsjednica NF-a je osvojila 1.458, dok je predsjednik Volje naroda Vlado Đajić trenutno na 2.386

Lider RSS-a Slavenko Ristić osvojio je 2.302.

Igor Crnadak, lider PDP RS osvojio je 2.837.