Logo

Jelena Trivić skupila 1.458 glasova, NF daleko ispod cenzusa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 22:20

Komentari:

5
Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса
Foto: Facebook/Jelena Trivić

Predsjednik Narodnog fronta i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić osvojila je svega 1.458 glasa, dok je u Banjaluci osvojila samo 874.

Njen Narodni front sa skoro 11.000 glasova ispod je cenzusa.

Trivić je poređenja radi na lokalnim izborima 2024. godine kao kandidat za gradonačelnika Banjaluke osvojila 13.500 glasova, a sunovrat političke opcije koju predvodi zapečaćen je na ovim izborima.

Radislav Dončić koji je 2022. godine osvojio direktan mandat sa 2.069 glasova kao kandida PDP-a, a onda isti zadržao i prešao kod Trivićke, osvojio je 517 glasova i daleko je od NSRS.

Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Oglasio se Draško Stanivuković nakon izbornog poraza

Željko Dubravac, takođe funkcioner Narodnog fronta, koji je preko kompenzacione liste DNS-a stigao u NSRS, a onda prešao kod Trivićke osvojio je oko 2.000 glasova za PD PSBiH. Napominjemo da je riječ o daleko većoj izbornoj jedinici koja okuplja dosta veći broj glasača nego što je slučaj za Narodnu skupštinu.

Jelena Trivić je u političku borbu preko Narodnog fronta ušla nakon sukoba sa Draškom Stanivukovićem u PDP-u i izbornog poraza n 2022. godine kada je osvojila 273.000 glasova.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović: Žao mi je što sam izgubio 20 godina žrtvujući se za ovakav narod

Međutim, Trivićka nije uspjela naplatiti podršku koju je imala na opštim izborima kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. Umjesto toga, vezala je tri poraza. Prvi od Draška Stanivukovića u trci za gradonačelnika Banjaluke 2024. godine. Nakon toga, uslijedila je prisilna koalicija na kojoj je Trivić izašla uz titulu "premijer", da bi njen izborni narativ preuzeo Stanivuković čime je Trivićka ispala iz opcije za mandatara.

Treći poraz uslijedio je na ovim izborima, gdje je Jelena Trivić u čitavoj Izbornoj jedini 3 osvojila manje glasova nego Radislav Dončić 2022. godine kojeg je Trivićka preuzela u svoju stranku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Trivić

Narodni front

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

Komentari (5)

Više iz rubrike

Огласио се Драшко Станивуковић након изборног пораза

Republika Srpska

Oglasio se Draško Stanivuković nakon izbornog poraza

4 h

2
Маринко Божовић

Republika Srpska

Božović našao krivca za poraz!

4 h

1
Колико су гласова освојили лидери партија у Републици Српској?

Republika Srpska

Koliko su glasova osvojili lideri partija u Republici Srpskoj?

4 h

0
Бранко Блануша

Republika Srpska

Blanuša priznao poraz: Mogu da čestitam Savi Miniću!

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

51

SNSD Laktaši odnio uvjerljivu pobjedu za sve nivoe vlasti

23

31

Kakvi su rezultati Vlade Đajića u banjalučkoj Izbornoj jedinici

22

38

Izetbegović: Nažalost nisam uspio, ali bitno je da je SDA pobijedila

22

38

Samo jedan u TOP 5 nije iz SNSD-a: Ko od kandidata za NSRS ima najviše glasova

22

20

Jelena Trivić skupila 1.458 glasova, NF daleko ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima