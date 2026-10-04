Jelena Trivić skupila 1.458 glasova, NF daleko ispod cenzusa

Predsjednik Narodnog fronta i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić osvojila je svega 1.458 glasa, dok je u Banjaluci osvojila samo 874.

Njen Narodni front sa skoro 11.000 glasova ispod je cenzusa.

Trivić je poređenja radi na lokalnim izborima 2024. godine kao kandidat za gradonačelnika Banjaluke osvojila 13.500 glasova, a sunovrat političke opcije koju predvodi zapečaćen je na ovim izborima.

Radislav Dončić koji je 2022. godine osvojio direktan mandat sa 2.069 glasova kao kandida PDP-a, a onda isti zadržao i prešao kod Trivićke, osvojio je 517 glasova i daleko je od NSRS.

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Željko Dubravac, takođe funkcioner Narodnog fronta, koji je preko kompenzacione liste DNS-a stigao u NSRS, a onda prešao kod Trivićke osvojio je oko 2.000 glasova za PD PSBiH. Napominjemo da je riječ o daleko većoj izbornoj jedinici koja okuplja dosta veći broj glasača nego što je slučaj za Narodnu skupštinu.

Jelena Trivić je u političku borbu preko Narodnog fronta ušla nakon sukoba sa Draškom Stanivukovićem u PDP-u i izbornog poraza n 2022. godine kada je osvojila 273.000 glasova.

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Međutim, Trivićka nije uspjela naplatiti podršku koju je imala na opštim izborima kao kandidat za predsjednika Republike Srpske. Umjesto toga, vezala je tri poraza. Prvi od Draška Stanivukovića u trci za gradonačelnika Banjaluke 2024. godine. Nakon toga, uslijedila je prisilna koalicija na kojoj je Trivić izašla uz titulu "premijer", da bi njen izborni narativ preuzeo Stanivuković čime je Trivićka ispala iz opcije za mandatara.

Treći poraz uslijedio je na ovim izborima, gdje je Jelena Trivić u čitavoj Izbornoj jedini 3 osvojila manje glasova nego Radislav Dončić 2022. godine kojeg je Trivićka preuzela u svoju stranku.