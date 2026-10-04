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Kakvi su rezultati Vlade Đajića u banjalučkoj Izbornoj jedinici

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04.10.2026 23:31

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Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици
Foto: ATV

Vlado Đajić, odnosno njegova stranka Volja naroda Srpske, nije ostvarila, po njemu očekivane rezultate na izborima održanim u nedjelju, 4. oktobra.

Da nisu zadovoljni svjedoči i izjava samog Đajića koji je već najavio žalbe uz tvrdnje da su pokradeni.

"Na osnovu pouzdanih informacija od naših članova i naših glasača sa terena, došli smo do zaključka da se broj glasova koji smo dobili od glasača i broj obrađenih glasova razlikuju u velikoj mjeri. To dovodi do jednostavnog zaključka da smo pokradeni. Tražićemo način da to i realno dokažemo", izjavio je Đajić.

Kakvi su to rezultati?

Rezultati koji su Đajića i ostale članove njegove stranke razočarali govore da su oni za Narodnu skupštinu Republike Srpske trenutno na svega 3,5 odsto glasova.

Ova stranka osvojila je ukupno 4.175 glasova, što, kako sada stvari stoje neće biti dovoljno za mandat.

Sam Vlado Đajić osvojio je 2.406 glasova.

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