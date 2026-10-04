Samo jedan u TOP 5 nije iz SNSD-a: Ko od kandidata za NSRS ima najviše glasova

Za neke iznenađenje, za neke potpuno očekivani rezultati Parlamentarnih izbora u Republici Srpskoj.

Kako je tokom proglašenja pobjede rekao lider SNSD-a Milorad Dodik, ova stranka je ostvarila rezultat kao prije 20 godina.

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Upravo je, za sada, njihov kandidat osoba koja je osvojila najviše pojedinačnih glasova za poslanika u Narodnoj skupštini.

Prema podacima Centralne izborne komisije na 1.900 prebrojanih biračkih mjesta od ukupno 2.082 nosilac liste u Izbornoj jedinici tri Igor Dodik osvojio je 19.011 glasova.

Upravo taj broj glasova je, prema dosad prebrojanim listićima, najveći kada se u obzir uzme svih devet izbornih jedinica.

Stanivuković jedini koji u TOP 5 koji nije iz SNSD-a

Na istom procentu prebrojanih glasova iza Dodika je aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je dobio 16.361 glas.

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Kada govorimo o TOP 5 kandidata, Stanivuković je ujedno i jedini koji nije iz SNSD-a.

Na trećem mjestu je Danijel Jošić sa 10.460 glasova koji je bio na listi u izbornoj jedinici 1.

Na četvrtoj poziciji, je njegov stranački kolega Goran Maričić, a on se nalazio na listi SNSD-a u Izbornoj jedinici 3 i osvojio je 9.786 glasova.

Šesta izborna jedinica ima kandidata koji zaključuje lisu od pet sa najviše glasova. U pitanju je takođe član SNSD-a Mikajlo Lazić koji je dobio povjerenje 9.427 građana.