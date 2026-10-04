SNSD Laktaši odnio uvjerljivu pobjedu za sve nivoe vlasti

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za NSRS Miroslav Bojić uputio je čestitke na uvjerljivim pobjedama SNSD-a za sve nivoe vlasti.
"SNSD Laktaši najbolji u Republici za Predsjednika Republike sa 66% ili sa svim oko 6.500 glasova razlike! Najbolji u Republici za srpskog člana Predsjedništva sa 68% ili sa svim 8.600 glasova razlike! SNSD Laktaši najbolji za listu u Republici za NSRS sa 60%! Sav tri kandidata direktni mandat u NSRS", napisao je Bojić i zahvalio se svim ljudima uključenima u kampanju i svima koji su podržali SNSD.
Šta da kažem!???
Čestitke Predsjedniku Dodiku na svim ubjedljivim pobjedama na sva 4 nivoa!
Čestitke Savi Miniću na ubjedljivoj pobjedi za Predsjednika Republike Srpske!
Čestitke Željki Cvijanović na ubjedljivoj pobjedi za Srpskog člana Predsjedništva!
🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Predsjednika Republike sa 66% ili sa svim oko 6500 glasova razlike!
🥇SNSD Laktaši najbolji u Republici za Srpskog člana Predsjedništva sa 68% ili sa svim 8600 razlike!
🥇SNSD Laktaši najbolji za listu u Republici za Narodnu Skupštinu RS sa 60%!
🏆SVA TRI KANDIDATA DIREKTNI MANDATI U NARODNOJ SKUPŠTINI RS!!!
🏆HVALA SVIM LJUDIMA UKLJUČENIM U KAMPANJU I SVIMA KOJI SU NAS PODRŽALI🏆
#Šampionski
#VELIKO_HVALA— Miroslav Bojić-Miroslav Bojić (@miroslavbojiccc) October 4, 2026
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