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SNSD Laktaši odnio uvjerljivu pobjedu za sve nivoe vlasti

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04.10.2026 23:51

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СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти
Foto: Instagram / zeljka.cvijanovic

Kandidat SNSD-a za NSRS Miroslav Bojić uputio je čestitke na uvjerljivim pobjedama SNSD-a za sve nivoe vlasti.

"SNSD Laktaši najbolji u Republici za Predsjednika Republike sa 66% ili sa svim oko 6.500 glasova razlike! Najbolji u Republici za srpskog člana Predsjedništva sa 68% ili sa svim 8.600 glasova razlike! SNSD Laktaši najbolji za listu u Republici za NSRS sa 60%! Sav tri kandidata direktni mandat u NSRS", napisao je Bojić i zahvalio se svim ljudima uključenima u kampanju i svima koji su podržali SNSD.

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Miroslav Bojić

SNSD

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