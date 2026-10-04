Izetbegović: Nažalost nisam uspio, ali bitno je da je SDA pobijedila

Predsjednik SDA i kandidat ove stranke za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na današnjim Opštim izborima Bakir Izetbegović obratio se javnosti nakon objave rezultata izbora.

Na početku je istakao zadovoljstvo rezultatima SDA, za koje je napomenuo da su bolji u odnosu na Opšte izbore 2022. godine.

"SDA je u odnosu na Trojku (SDP, NiP, Naša stranka) dobila 30 odsto glasova više. Trojka je prije četiri godine bila jača od SDA za otprilike isto toliko. U Republici Srpskoj vodi naš (kandidat za potpredsjednika) Ramiz Salkić i mislim da je to nedostižno kada se još dodaju glasovi iz dijaspore. Nažalost nisam uspio pobijediti. Ovaj put je moj rezultat nešto lošiji u odnosu na SDA. Presabraćemo se i vid‌jećemo šta su razlozi za to. Učinio sam sve da SDA dobije člana Predsjedništva, a ovaj put sam bio mnogo bliže Bećiroviću", rekao je Izetbegović.

Smatra da SDA u Kantonu Sarajevu ima šansu formirati vlast s onima što su se protivili onome što je radila Trojka i tako su, kako je izjavio, raspoloženi za cijelu državu.

"Za koaliciju nas treba više i to smo govorili sve vrijeme. Ostaje taj stav i vid‌jećemo", dodao je Izetbegović.

Govoreći o formiranju vlasti na entitetskom i državnom nivou, rekao je da neće praviti vlast s onima kojima ne mogu donositi zakone.

"Radićemo s onima koji imaju dovoljno ruku u oba državna parlamenta", istakao je.

Izetbegović je više puta upitan da li će odstupiti sa čela SDA jer je drugi put zaredom poražen u utrci za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

"Vid‌jećemo da li je vrijeme za nove ljude. Bećirović nije bio samo SDP-ov kandidat, već 14 stranaka. Čestitam Bećiroviću, a posebno (kandidatu SBiH za člana Predsjedništva Semiru) Efendiću koji je napravio dobar rezultat. Bitno je da je SDA pobijedila, a šta će biti sa mnom, to je nevažna stvar. To je nevažna stvar, pitate me to peti put. Bitno je šta će biti s državom i mislim da je za državu dobro što je SDA popravila rezultat."

Izetbegović tvrdi da je prije izbora pokušao napraviti dogovor o formiranju vlasti, ali da nije uspio u tome.