Sestre bliznakinje izdominirale na izborima u FBiH

Izbor Darijane Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u prvi plan doveo je i zanimljivu političku i porodičnu priču – njena sestra bliznakinja Andrijana Katić već je federalna ministarka saobraćaja i komunikacija.

Rođene su istog dana, 26. januara 1987. godine u Mostaru, odrasle su u Stocu, obje su završile ekonomiju i obje su politički put gradile unutar HDZ-a BiH.

Sada će se naći na dvije visoke funkcije vlasti. Darijana Filipović ulazi u Predsjedništvo BiH, dok je Andrijana Katić od 2023. godine na čelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Koliko su bliske pokazao je i pobjednički govor Filipovićeve nakon izbora. Kada je zahvaljivala ljudima koji su bili uz nju, sestru je izdvojila posebno, oslovljavajući je porodičnim nadimkom Nana.

"Bez Nane ne bih bila to što jesam niti bih bez nje danas bila na ovom mjestu", poručila je Filipovićeva.

Ko je "Nana" kojoj je Filipovićeva posebno zahvalila?

Andrijana Katić nije novo ime u političkom životu BiH. Prije nego što je postala federalna ministarka, godinama je radila uz neke od najviših institucija u zemlji.

Diplomirala je ekonomiju 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a dvije godine kasnije stekla je zvanje magistra poslovne ekonomije.

Prvo radno iskustvo u institucijama stekla je 2015. kao savjetnica ministra u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Već naredne godine prešla je u Predsjedništvo BiH, gdje je do novembra 2018. godine bila savjetnica hrvatskog člana Predsjedništva.

Potom je bila savjetnica zamjenika ministra spoljnih poslova BiH, a od februara 2019. do februara 2023. godine savjetnica predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Prije dolaska na čelo Federalnog ministarstva prometa i komunikacija bila je i šefica kabineta predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda.

Drugim riječima, Katićeva je prije ministarske fotelje prošla kroz Predsjedništvo BiH, Ministarstvo spoljnih poslova i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Darijana od Mladeži HDZ-a do Predsjedništva BiH

Politički put Darijane Filipović tekao je drugačije, prije svega kroz stranačke i poslaničke funkcije.

Karijeru je počela u Mladeži HDZ-a BiH, a od 2011. do 2015. bila je sekretar Mladeži Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona. Istovremeno je napredovala i kroz kantonalnu organizaciju stranke.

Od 2015. bila je članica Predsjedništva HDZ-a BiH i sekretar za organizaciju i članstvo, dok je 2019. postala potpredsjednica stranke, funkciju koju je zadržala i u narednom mandatu.

Paralelno je gradila parlamentarnu karijeru. Od 2014. do 2018. bila je poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a potom prelazi u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

U državnom parlamentu bavila se, između ostalog, spoljnom politikom, ustavnopravnim pitanjima i međunarodnom parlamentarnom saradnjom, a bila je i članica delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Neposredno pred izbore govorila je da iza sebe ima 16 godina političkog iskustva.

Je li počela smjena generacija u HDZ-u BiH?

Dolazak 39-godišnje Filipovićeve u Predsjedništvo BiH zato se ne posmatra samo kroz rezultat izbora.

Kada ju je HDZ BiH u aprilu jednoglasno izabrao za kandidatkinju, Dragan Čović govorio je o "novoj fazi političkog djelovanja", dok ju je sama stranka predstavljala kao pripadnicu nove generacije.

Dnevno.hr sada, pozivajući se na izvore upoznate s odnosima unutar HDZ-a BiH, ide korak dalje i piše da bi izbor Filipovićeve mogao donijeti promjene u odnosima snaga i postepenu smjenu generacija u stranci.

Prema njihovim navodima, očekuje se da će se Filipovićeva u Predsjedništvu okružiti mlađim i visokoobrazovanim ljudima, posebno kadrovima s iskustvom u diplomatiji, evropskim poslovima, ekonomiji i međunarodnoj saradnji.

Ko će zaista biti šef njenog kabineta i ko će zauzeti savjetnička mjesta za sada nije zvanično poznato, pa će tek izbor saradnika pokazati da li će Filipovićeva zaista napraviti generacijski rez kakav joj se sada pripisuje.

Dvije sestre, dvije političke karijere

Ono što već sada nije stvar političkih procjena jeste pozicija sestara bliznakinja unutar vlasti.

Jedna je izabrana u tročlano Predsjedništvo BiH, dok druga vodi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Obje su članice HDZ-a BiH, a njihove karijere godinama se odvijaju u državnim i federalnim institucijama.

Zanimljivo je da su se Filipovićeva i Katićeva i prije izbora zajedno pojavljivale na političkim događajima HDZ-a BiH. U martu ove godine obje su, zajedno s drugim funkcionerkama stranke, učestvovale na skupu posvećenom ulozi žena u procesima odlučivanja.

Njihov politički uspon zato nije nastao preko noći. Katićeva iza sebe ima više od decenije rada na savjetničkim i izvršnim funkcijama, dok je Filipovićeva prošla put od stranačke Mladeži, preko federalnog i državnog parlamenta, do Predsjedništva BiH.

Izbori 4. oktobra, međutim, prvi put su ih doveli u situaciju da istovremeno zauzimaju dvije tako visoke pozicije.

(Nezavisne)