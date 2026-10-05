Ko ni sam sebi nije dao glas, a ko je najbolje prošao?

Dok jedni broje hiljade glasova, drugi nisu uspjeli da ubijede ni sami sebe. Više je onih koji nisu dobili ni sopstveni glas. Takvih je nekoliko kandidata za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Nula stoji pored kandidata Republičke stranke Srpske, Dragice Ruškić. U Stranci život u sebe nisu vjerovali ni Tijana Vernački i Slobodan Ivanović. Više je onih koji ni užu, a kamoli širu familiju nisu uspjeli ubijediti da glasa za njih.

Situacija je znatno drugačija na vrhu liste. Tamo, na oko 95 odsto obrađenih biračkih mjesta, uz imena stoji od četiri do pet cifara. Među 10 najuspješnijih kandidata, čak devet je iz SNSD-a. Prvi među pretendentima za narodnog tribuna je Igor Dodik. Osvojio je 19.351 pojedinačni glas. Drugi na listi je lider PSS-a Draško Stanivuković sa 16.499 glasova. 10.959 je cifra koja stoji kraj imena SNSD-ovog Danijela Jošića. Slijedi Goran Maričić sa 9.902, pa Mikajlo Lazić sa 9.573 glasa. Za gradonačelnika Laktaša, Miroslava Bojića je glasalo 8.795 birača. Aktuelni ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović je odnio 8.247, a Nina Bukejlović 8.109 glasova. Odmah iza njih su Miloš Gvero sa 7.188 i Bojan Savić sa 7.021 glas.

Kandidati sa najvećim brojem glasova za NSRS ATV

Kandidati sa najvećim brojem glasova za NSRS ATV

Na oko 94 odsto obrađenih biračkih mjesta SNSD prednjači i kada su u pitanju pojedinačni glasovi za kandidate za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Ovogodišnji rekorder je sadašnji ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Srđan Amidžić – 32.759 glasa. Na drugom i trećem mjestu su SDA-ovi Haris Zahiragić sa 29.242, odnosno Muamer Zukić sa 29.005 glasova. Niz se nastavlja sa SNSD-ovim kandidatima. To izgleda ovako Obren Petrović 23.474, Snježana Novaković Bursać 23.459, Sanja Vulić 21.737, te Milorad Kojić 20.836 osvojenih glasova. Osmi, sa cifrom od 18.439 kraj svog imena je PSS-ov Branislav Borenović. Deveto i deseto mjesto je pripalo dvojcu iz Savjeta ministara BiH – SDP-ov Zukan Helez sa 16.970 i lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković sa 14.637 glasa.

Kandidati sa najvećim brojem glasova za PD PS BiH ATV