Logo

Mreže gore: Momak iz Srbije saznao da mu je bivša proslavila godinu dana veze 10 mjeseci nakon njihovog raskida

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 20:46

Komentari:

0
Raskid para
Foto: Pexel/Vera Arsic

Razlaz nakon dugogodišnje veze sam po sebi predstavlja teži životni udarac, ali za jednog mladog momka iz Srbije, jučerašnji dan donio je saznanje koje prkosi ne samo osnovnoj matematici, već i svakom osjećaju za lojalnost i iskrenost.

Naime, njegov petogodišnji emotivni odnos zvanično je okončan 1. decembra prošle godine, kada je djevojka odlučila da stavi tačku na njihovu zajedničku priču.

Iako je period nakon raskida sam po sebi bio izazovan, pravi hladan tuš uslijedio je tek juče.

Momak je sasvim slučajno saznao da je njegova bivša partnerka proslavila prvu godišnjicu veze sa novim dečkom tačno 4. oktobra.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp optužio Kijev za rast cijena goriva

Jednostavnom računica dolazi se do poražavajuće činjenice: dok su u oktobru i novembru prošle godine još uvijek bili u zvaničnoj petogodišnjoj vezi, druga priča je već uveliko trajala i gradila se iza njegovih leđa.

"Upravo sam saznao da je moja bivša djevojka, koja je 1. decembra prošle godine raskinula našu petogodišnju vezu, juče proslavila godinu dana veze sa novim dečkom. Ne postoji riječ koja može da opiše kako se osjećam", napisao je ovaj momak na društvenoj mreži Iks.

Njegova objava prikupila je stotine hiljada pregleda i stotine komentara podrške ljudi koji su se saosjećali sa njegovom situacijom ili dijelili slična iskustva.

Mnogi korisnici pokušali su da mu pruže utjehu i udjeli riječi podrške.

Марија Захарова-06032026

Svijet

Zaharova: Tražimo od rukovodstva IAEA da osudi kriminalne postupke Kijeva

"Imam potrebu da ti se obratim iako se ne poznajemo, jer to što si upravo napisao je slično onome što se meni desilo prije 10-ak godina," napisao je jedan korisnik.

"Iz ove perspektive, mogu ti reći da sve to dođe na svoje. Samo se ne boj. Sve će to biti dobro", napisao je.

Drugi su skrenuli pažnju na to da je ovo zapravo njegova pobeda, iako trenutno tako ne djeluje: "Osjećaj se premoćno jer si ti na dobitku svakako što te je Bog sklonio od takve osobe. Svaki neuspjeh je šansa da se nova vrata otvore i da nešto novo i bolje uđe u život".

Nekolicina je ponudila i dozu crnog humora: "I ti treba da slaviš i da čestitaš čovjeku jer te je spasio".

Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da je saznanje o dvostrukom životu partnera jedan od najtežih oblika emotivne izdaje, jer ne ruši samo sadašnjost, već retroaktivno menja i skrnavi sve lijepe uspomene iz prošlosti.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

raskid veze

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сазнао да му је бивша прославила годину дана везе 10 мјесеци након њиховог раскида: 'Не постоји ријеч..'

Ljubav i seks

Saznao da mu je bivša proslavila godinu dana veze 10 mjeseci nakon njihovog raskida: 'Ne postoji riječ..'

3 h

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Ljubav i seks

Kako obnoviti strast u dugoj vezi?

3 d

0
Ана и Тери

Ljubav i seks

Vjerovala da je dobila obični poklon od dečka, a onda je uslijedio šok

4 d

0
Љубав

Ljubav i seks

Žene otkrile šta ih više privlači: Brada ili glatko lice?

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

45

Pet umrlih od ospica, više od hiljadu zaraženih

22

39

Protesti učenika proširili se na Belgiju: Uhapšeno 16 osoba

22

37

Tramp prekinuo novinara na pitanje o Srbiji

22

31

Grupa maloljetnika opljačkala dijete, prijetili mu oštrim predmetom

22

17

Najavljene jake mlazne struje, povezuju se sa MJO fazama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima