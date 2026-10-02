Kako obnoviti strast u dugoj vezi?

U dugim vezama strast u spavaćoj sobi može vremenom da oslabi, posebno kada određene navike postanu dio svakodnevice, a intimni trenuci toliko predvidivi da uzbuđenje počinje da nestaje.

Ipak, prema riječima psihoseksualnog terapeuta Kejt Mojli, za ponovno buđenje strasti nisu potrebni ekstremni potezi, već male promjene i spremnost partnera da izađu iz ustaljenih obrazaca.

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Zašto rutina može da ugasi strast?

Mojli objašnjava da dug odnos može dovesti do toga da seksualni život postane formulaičan, jer se partneri najčešće okreću onome za šta već znaju da funkcioniše. Takav pristup može ih uvesti u začarani krug u kojem sve postaje poznato i očekivano, pa se s vremenom javlja dosada.

Prema njenim riječima, važno je ostati radoznao i otvoren za nova iskustva, jer upravo takav pristup može pomoći partnerima da izbjegnu zamku rutine. Ona navodi da mozak tokom seksa povezuje određene postupke sa osjećajem zadovoljstva i dopaminom, ali da ponavljanje istih stimulansa može dovesti do procesa navikavanja.

Šta se događa kada sve postane poznato?

"Uobičajeno ponašanje kreće kada su naši mozgovi motivisani da jure onaj dobar osjećaj koji dobijamo od dopamina tokom seksa, gradeći veze između prethodnih postupaka i zadovoljstva. Međutim, kada se naviknemo na nešto, uglavnom prestajemo da reagujemo više nego što je potrebno, što je proces poznat kao navikavanje", objasnila je Mojli.

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Kako kaže, taj mehanizam može biti koristan jer sprečava čovjeka da neprestano reaguje na poznate nadražaje poput pozadinske buke, ali u seksualnom životu može imati sasvim drugačiji efekat. Nešto što je partnerima bilo uzbudljivo prvih nekoliko puta, nakon velikog broja ponavljanja može postati samo još jedan dio rutine.

Kako unijeti promjene u spavaću sobu?

Mojli smatra da bi partneri trebalo otvorenije da razgovaraju o svojim željama i stvarima koje bi voljeli da promijene ili isprobaju. Naglašava da takav razgovor ne treba da bude međusobno kritikovanje, već način da svako izrazi svoje potrebe, interesovanja i osjećanja.

Parovi bi zato trebalo više pažnje da posvete ličnim željama i onome što ih čini radoznalim, čak i kada žele samo drugačiji pristup nečemu što već dobro funkcioniše. Prema Mojli, ključno je da se oba partnera osjećaju saslušano i uvaženo, ali i da znaju da mogu da kažu "ne" ako im nešto ne odgovara.

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Otvoren razgovor o novim željama zato ne bi trebalo da bude razlog za stid, a partnera ne treba osuđivati ni ismijavati ukoliko odluči da podijeli neku svoju fantaziju.

(Muški magazin)