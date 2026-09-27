Ko teže podnosi prevaru - muškarci ili žene?

Uvriježeno je mišljenje da muškarce više pogađa seksualna, a žene emocionalna prevara. No, novo norveško istraživanje pokazuje da je stvarnost ipak složenija i da na reakcije na nevjeru utiču različiti faktori, među kojima je i seksualna orijentacija.

Studija iz 2025. godine, sprovedena na 4.465 ispitanika, pokazala je da heteroseksualni muškarci češće snažnije reaguju na seksualnu nevjeru nego heteroseksualne žene. Najizraženija reakcija zabilježena je kod muškaraca koje žene snažnije privlače.

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Istraživači su analizirali i četiri osobine povezane s tradicionalnim poimanjem muškosti i ženstvenosti. Kod muškaraca su izraženije muževne karakteristike često bile povezane sa snažnijom privlačnošću prema ženama, a ta kombinacija i većom nelagodom zbog seksualne prevare.

Djetinjstvo, interesovanja i posao

Jedan od posmatranih faktora bila su interesovanja u djetinjstvu. Muškarci koji su se prije 12. godine češće bavili aktivnostima koje se tradicionalno smatraju "muškim", poput igranja s autićima ili fizičkih igara, kasnije su češće iskazivali veću privlačnost prema ženama, što je bilo povezano i s jačom reakcijom na seksualnu nevjeru.

Istraživači su proučavali i sklonost sistematizaciji ili empatiji. Dok se sistematizacija odnosi na usmjerenost prema razumijevanju načina na koji stvari funkcionišu, empatija podrazumijeva veću usmjerenost na osjećanja drugih. Taj se faktor pokazao najmanje povezanim s ostalim obrascima.

Važnijim se pokazao izbor zanimanja. Muškarci koje su privlačila zanimanja poput inženjerstva ili građevinarstva, koja se tradicionalno povezuju s muškarcima, češće su pokazivali i druge karakteristike povezane s muževnošću.

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Muževnost i ljubomora

Četvrti faktor bio je lični doživljaj vlastite muževnosti ili ženstvenosti. Kod muškaraca koji su se doživljavali muževnijim zabilježen je obrazac povezan sa snažnijom privlačnošću prema ženama i većom seksualnom ljubomorom.

Ipak, kada su naučnici uzeli u obzir samu privlačnost prema ženama, ostale karakteristike same po sebi nisu bile dovoljne za objašnjenje nivoa ljubomore.

Glavni autor studije Leif Edvard Otesen Kenair istakao je da se nivo muževnosti i ženstvenosti razlikuje među ljudima i može mijenjati tokom života, nezavisno od biološkog pola.

Istraživanje je pokazalo i da se razlike između heteroseksualnih muškaraca i žena smanjuju s godinama. Osim toga, gotovo polovina heteroseksualnih muškaraca izjavila je da bi ih emocionalna prevara pogodila više od seksualne.

Zbog toga tvrdnja da "muškarcima smeta seks, a ženama osjećanja" ne opisuje cijelu sliku. Prema ovom istraživanju, najveća seksualna ljubomora pojavila se kod muškaraca koje snažno privlače žene i koji imaju izraženije tradicionalno muževne osobine.

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