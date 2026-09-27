Senidah progovorila o udaji i pritisku porodice

Regionalna muzička zvijezda, Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, rijetko govori o privatnim stvarima i porodici. Ipak, s vremena na vrijeme podijeli poneki detalj o svojim najbližima, kao i o baki iz Crne Gore, odakle vuče porodične korijene.

Senidah je ove godine napunila 41 godinu, a sada je otvoreno govorila o udaji i otkrila šta misli o braku.

"Ranije mi je govorila: 'Udaj se! Kad će udaja?!', a sad mi kaže: 'Biće tako kako budeš ti htjela', i to mi je sad super. Pošto jeste tako, kako budem JA htjela, a ne drugi", rekla je pjevačica za TV E.

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Pjevačica je otkrila da voli da provodi vrijeme kod bake i da se tamo osjeća spokojno.

"Super mi je, mirno mi je kod nje. Ja se uspavam dok ona rješava ukrštenice", rekla je Senidah i dodala:

"Tamo nisam zvijezda. Ja sam njihova beba. Meni su inače nadimci - beba, bebi, bebili, bebavac... Ja sam tamo beba, nisam Senidah", izjavila je pjevačica kroz smijeh.

Senidina baka ima 101 godinu

Balkanska zvijezda koja privatan život krije od javnosti, jednom prilikom je za Telegraf govorila o porodici, kada nam je otkrila da ima baku za koju je veoma vezana, a koja je ušla u stotu godinu.

"Volim da odem u Crnu Goru, tamo imam baku. Mi se stalno čujemo preko telefona, ona me stalno zove. Ušla je u stotu godinu. Kod nje uvijek moram i volim da odem. Sa njom moram malo jače da pričam, pošto slabije čuje", rekla je Senida ranije.

Prošle godine je podijelila njihovu zajedničku fotografiju i to baš na dan bakinog stotog rođendana.

Uz fotku je podijelila i veoma emotivan opis:

"Ona nije trenutak, trenuci su ONA! Srećan ti stoti rođendan nano, i dalje si moja mala", napisala je Senidah i prikupila pregršt predivnih komentara, prenosi Telegraf.