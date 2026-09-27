Rada Manojlović otkrila da je na vašaru zaradila velike pare: 'Otplatila sam nov auto'

Rada Manojlović je danas sletjela na aerodrom nakon vikend nastupa u inostranstvu.

- Nisam spavala od juče od 6 ujutru, baš smo imali teško putovanje, sa udesima na auto-putu, rekla je ona.

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Nedavno je pjevačica nastupala na Šabačkom vašaru. Prokomentarisala je bakšiš koji se dobija tamo.

- Super je bilo, mnogo je dobar bakšiš, otplatila sam nov auto - rekla je pjevačica, pa prokomentarisala da se neke kolege stide da pjevaju tamo, a posebno se osvrnula na nastup koleginice Atine Ferari.

- Nemam ništa protiv, ona je prema nama divna djevojka i mnogo puta nam je nabacila tezge.

Kada je Rada nastupala na Šabačkom vašaru, u šatoru pored bio je njen brat.

- Javila sam mu se, čula sam da je u šatoru pored, ali nismo uspjeli da se vidimo. Sljedeći vikend pjevamo zajedno, rekla je ona pa otkrila u kakvom su odnosu.

- To je otišlo u suprotnom pravcu, istina je samo jedna, da mi nismo rasli zajedno. Jedino što nas razdvaja je djetinjstvo koje nismo proveli zajedno. Kada je izašla ona naša zajednička fotografija baš mi je bilo toplo oko srca.

Ona je progovorila o neprijatnostima na putu i otkrila da li su je nekad zadržali na granici.

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- Uvijek je na ivici, zato što ja kasnim na tim pismima koja treba da se pošalju, kao neka prosječna dužina na auto-putu, onda ja to zaboravim da platim, to dođe do suda, onda sam na poternici i onda me traže... Onda jurim, rekla je folkerka.

Rada je juče izostala sa tatinog rođendana, a sada je priznala koliko joj je krivo zbog toga.

- Jako mi je teško zbog toga, srce me boli, neće to moći tako. Nisam mogla da budem na njegovom rođendanu, ne pitaj me to.

(Telegraf.rs)