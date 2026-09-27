Sutra sunčano i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i još toplije uz lokalno malu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar, navodi Repunlički hidrometeorološki zavod.

Minimalna temperatura vazduha od pet do 11 stepeni Celzijusovih, na jugu do 14, a u višim predjelima od jedan stepen.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u Srpskoj i FBiH preovladavalo pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Han Pijesak 13, Čemerno 15, Srebrenica, Sokolac i Mrakovica 16, Kneževo i Gacko 18, Mrkonjić Grad i Foča 20, Rudo i Sarajevo 21, Livno, Sanski Most, Višegrad, Novi Grad i Šipovo 22, Jajce, Tuzla, Ribnik, Srbac i Prijedor 23, Banjaluka, Doboj i Bijeljina 24, Bileća 25, Trebinje i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.