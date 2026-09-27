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Skok cijena goriva i pšenice: Evo zašto brašno ipak neće poskupiti

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27.09.2026 08:23

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brašno pšenica hrana
Foto: Pexel/ Klaus Nielsen

Iako cijena goriva i pšenice raste, mlinari poručuju da brašno neće poskupiti.

Na pojedinim pumpama, litar dizela je dostigao 4 KM, a cijene polaku dižu i naftaši kod kojih je ovo gorivo bilo nešto jeftinije.

Rast cijena najvažnijih poljoprivrednih proizvoda obilježio je proteklu sedmicu i na Produktnoj berzi. Najveći skok zabilježila je pšenica, koja je za samo sedam dana poskupila 5,61 odsto .Mlinari iz Srpske, međutim, poručuju da poskupljenje brašna nije ni u najavi.

Razlog je, kako kažu, jeftino brašno koje dolazi iz Srbije.

"Vreća domaćeg standardnog brašna od 25 kilograma košta 22,5 KM. S druge strane, vreća brašna iz Srbije košta 18 KM. Dakle, jasno je da nemamo izbora, nego da držimo staru cijenu. U suprotnom, još više bismo bili nekonkurentni", kažu za Srpskainfo mlinari.

Dodaju da njihovo poslovanje pritiskaju poskupljenja goriva i sirovina, te povećanje plata, ali da, zasad, uopšte ne razmišljaju o poskupljenju brašna.– Tačno je da mnogi od nas posluju na ivici pozitivnog rezultata, ali ne možemo da dižemo cijene. Jednostavno, Srbija ima višak žita i brašna koje plasira na naše tržište po daleko nižoj cijeni od domaćeg. Zato su nam ruke vezane. Ovo je treća godina, zaredom, kako se cijena brašna nije mijenjala – poručuju mlinari.

Iako brašno nije dugo poskupljivalo, pekare su u nekoliko navrata dizale cijene svojih proizvoda.

Pekari su više puta poručili da brašno nije poskupilo, ali da im troškove poslovanja dižu veće plate, te poskupljenje energenata. Prema njihovoj računici, energenti u pekarskoj proizvodnji učestvuju 10 odsto, plate 35 odsto, a sirovine, prije svega brašno, 30 odsto.

"Iako je cijena brašna stabilna, pekarski proizvodi su poskupili u 2026. Razlog je što se u Srpsku ne uvozi jeftiniji hljeb iz Srbije, pa domaći pekari nemaju konkurencije. Da je potrošačima dostupniji jeftiniji hljeb iz uvoza, i pekari bi dobro razmislili, pri no što podignu svoje cijene. Ovako, ostvaruju ekstraprofit", poručuju mlinari.

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Tagovi :

Cijene brašna

Cijene

poskupljenje

gorivo

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