Logo

Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 08:24

Komentari:

3
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, sastaće se u Banjaluci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Saks će primiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Džefri Saks je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih finansija i održivog razvoja.

Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Saks

Savo Minić

Sastanak

Republika Srpska

Komentari (3)

Više iz rubrike

Цвијановић у Борковићима

Republika Srpska

Cvijanović: U novoj sali škole u Borkovićima nove generacije će učiti šta je fer-plej, borbenost i zajedništvo

11 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Ne sumnjamo u podršku građana u Ribniku

11 h

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske sutra sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

14 h

3
Минић у Приједору

Republika Srpska

Minić: Bolnica u Prijedoru biće jedna od najsavremenijih

16 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

27

Novi snimci sobe za mučenje: Pogledajte šta je policija zatekla u vili

09

16

Zemljotres pogodio BiH

09

11

Isplati se izaći napolje: Iskoristite sunčan i topao dan

09

04

Divlje svinje uništile fudbalski teren: Šteta oko 60.000 evra

08

59

Britanija se sprema za krizu: Apel građanima da spreme zalihe i keš

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima