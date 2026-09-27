Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, sastaće se u Banjaluci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Saks će primiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Džefri Saks je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih finansija i održivog razvoja. Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.