Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, sastaće se u Banjaluci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.
Saks će primiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.
Džefri Saks je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih finansija i održivog razvoja.
Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
14 h3
Republika Srpska
16 h8
Najnovije
Najčitanije
09
27
09
16
09
11
09
04
08
59
Trenutno na programu