Policajac prijavljen zbog seksualnog uznemiravanja koleginica

PU istarska krivično je prijavila kolegu policajca zbog sumnje u seksualno uznemiravanje dviju koleginica kojima je bio nadređen.

Istarska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv kolege iz jedne policijske stanice u Istri zbog utvrđene sumnje da je seksualno uznemiravao dvije koleginice kojima je bio nadređen.

Kako je izvijestila PU istarska, prijava je podnesena nakon završenog kriminalističkog istraživanja.

Navode da je utvrđena sumnja kako je od decembra prošle godine do avgusta ove godine, tokom više zajedničkih smjena s dvije policijske službenice kojima je bio nadređen, verbalnim, neverbalnim i fizičkim neželjenim ponašanjem seksualne prirode povrijedio njihovo dostojanstvo i integritet te kod njih izazvao osjećaj nelagode, straha i poniženja.

Protiv osumnjičenog je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

U skladu sa Zakonom o policiji, načelnik Policijske uprave istarske donio je rješenje kojim je policijski službenik udaljen iz službe, prenosi Dnevnik.hr.