Auto na krovu nakon sudara s motorom, ostao i bez točka

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na županijskom putu između mjesta Biskupci i Krivaj, potvrdili su iz PU požeško-slavonske.

U nesreći su učestvovali automobil i motocikl, a do nesreće je prema prvim informacijama došlo usljed nepropisnog preticanja, piše "Požega.eu".

Dvije osobe su prevezene u Opštu županijsku bolnicu Požega radi pružanja pomoći. Još uvijek nema zvaničnih informacija o težini povreda.

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O silini udara svjedoči i to da je automobil završio na krovu, a otpao mu je i točak.

Zbog nesreće je put zatvoren za sav saobraćaj, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

U toku je uviđaj nakon kojeg će biti dostupno više informacija o samoj nesreći.