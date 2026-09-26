Logo

Auto na krovu nakon sudara s motorom, ostao i bez točka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 17:02

Komentari:

0
Удес код Пожеге
Foto: Screenshot/pozega.eu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na županijskom putu između mjesta Biskupci i Krivaj, potvrdili su iz PU požeško-slavonske.

U nesreći su učestvovali automobil i motocikl, a do nesreće je prema prvim informacijama došlo usljed nepropisnog preticanja, piše "Požega.eu".

Dvije osobe su prevezene u Opštu županijsku bolnicu Požega radi pružanja pomoći. Još uvijek nema zvaničnih informacija o težini povreda.

Бензинска пумпа гориво

Ekonomija

Nafta jeftinija nego u aprilu, ali gorivo u BiH skuplje

O silini udara svjedoči i to da je automobil završio na krovu, a otpao mu je i točak.

Zbog nesreće je put zatvoren za sav saobraćaj, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

U toku je uviđaj nakon kojeg će biti dostupno više informacija o samoj nesreći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

sudar

udes

Komentari (0)

Više iz rubrike

Планинар стоји на врху планине.

Region

Stijena se odlomila i pala na planinara: Stradao na licu mjesta

5 h

0
Планина у Црној Гори окована снијегом као да је јануар: Издато упозорење за возаче

Region

Planina u Crnoj Gori okovana snijegom kao da je januar: Izdato upozorenje za vozače

5 h

0
аутобус сједишта вожња путници

Region

Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

20 h

0
Чекић, судница

Region

Osuđena na robiju jer je mužu rekla da je ped*r

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

22

Rusi raznijeli skladište sa opremom iz EU

18

18

U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića

18

17

Finansijski horoskop za oktobar otkriva ko će imati neočekivane troškove, a ko će popraviti budžet

17

58

Suzana konačno progovorila o odnosu sa Lepom Brenom nakon Sašine smrti

17

54

Radovi na modernizaciji prijedorske bolnice počinju ubrzo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima