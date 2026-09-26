Stijena se odlomila i pala na planinara: Stradao na licu mjesta

Juče oko 13:45 iz Regijskog centra za obavještavanje Kranj obavijestili su policajce o planinskoj nesreći na području planine Široka peč, koja je dio Martuljške grupe planina u Sloveniji.

- Prema do sada prikupljenim informacijama, u alpinističkom smjeru Istočni stub na Širokoj peči bile su tri samostalne naveze, sa po dva penjača u svakoj. Kao druga samostalna naveza penjali su se 35-godišnji penjač kao prvi i penjačica kao druga. Usljed odrona stijena, 35-godišnji penjač je tokom penjanja izgubio ravnotežu i pao u provaliju - saopštio je detalje nesreće portparol Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič.

Zbog teških povreda planinar je preminuo na licu mjesta.

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Na mjesto tragedije izašla je dežurna helikopterska ekipa za spasavanje u planinama Gorske službe spasavanja Slovenije sa Brnika, u kojoj je bio i policajac gorske policijske jedinice koji je na licu mjesta izvršio uviđaj. O nesreći su obaviješteni i dežurni istražni sudija i dežurni državni tužilac, a nastradali penjač je helikopterom Letačke policijske jedinice prevezen u dolinu.

Helikopterom su u dolinu potom prevezeni i njegova saputnica u penjanju i oboje penjača iz posljednje samostalne naveze, koji su nesrećnom 35-godišnjaku odmah pružili i prvu pomoć. Kranjskogorski policajci nastavljaju sa prikupljanjem informacija o svim okolnostima događaja i o svim saznanjima će obavijestiti nadležno okružno državno tužilaštvo, još je saopštio Roland Brajič.

(Telegraf)