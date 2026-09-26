Patrijarh Porfirije: Pravoslavni svetitelji vjerujućem srpskom narodu otvorili put za spasenje

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas u Hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila na Palama da su pravoslavni svetitelji vjerujućem srpskom narodu otvorili put za dobro i za spasenje, za mir, ljubav i razumijevanje među različitim ljudima i narodima, za mir u svijetu.

"I to je put, braćo i sestre, i vas koji živite u podnožju olimpijskih planina, na kojima se susreću ljepota i ljubav Božija sa vjerom i snagom našeg naroda", rekao je patrijarh Porfirije u besjedi nakon osveštanja hrama i Svete arhijerejske liturgije.

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On je ponovio da se raduje iz dubine duše kada dođe bilo gdje gdje stanuje pravoslavna srpska duša, koja se moli Bogu za svoje spasenje i za spasenje i mir čitavog svijeta.

Patrijarh Porfirije je istakao da, gdje god da ode, "makar jedna takva duša bila, tu je prisutan u pomoći Bog".

"Ali, neka mi ne zamjere duhovna djeca naše Crkve, koja su čestita i divna, ukrašena mnogim vrlinama, na raznim prostorima zemljinog šara što ću reći da ipak nikada ne osjećam takvu radost, takvu utjehu i toliku ljubav kao što osjećam kada dođem u Republiku Srpsku. Može biti da sam pomalo i subjektivan, jer i moji su koreni ovdje. Tu su moji praoci, prađedovi, đedovi, moji roditelji rođeni i stasavali", naveo je patrijarh Porfirije.

On je naglasio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vjere, zbog njihove čestitosti, odanosti Bogu, svojoj Crkvi i međusobnom jedinstvu.

"Njegujte i gajite jedinstvo, ma koliko različiti bili, ma koliko drugačije mislili po nekim određenim pitanjima. Različitost obogaćuje, doprinosi cjelini. Ali budite uvijek jedni i jedinstveni. Nemojte izdavati jedni druge. Zato i dižemo hramove. Zato hramovi postoje", naglasio je patrijarh Porfirije.

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Zahvaljujući Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu i njegovim čestitim prethodnicima, patrijarh Porfirije je rekao da hram u Palama postoji kao svjedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svoga života.

"Neka ovaj hram zaista bude ne samo zid, temelj ili kupola, nego hram u koji dolazite vi kao hramovi Duha Svetoga. U koje se useljava blagodat Božija i čini da hram Duha Svetoga, to jest vaša duša, vaše srce, bude uvijek otvoreno da grli sve i svakoga, jer svi smo zagrljeni srcem i ljubavlju Božijom. Da najpre grlite jedni druge", rekao je patrijarh srpski u besjedi.

Nakon osvještanja Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila i Svete arhijerejske liturgije, patrijarh Porfirije uručio je ordenje, plakete i zahvalnice pojedincima i institucijama zaslužnim za pomoć u izgradnju hrama.

Današnjem molitvenom slavlju u Palama prisustvovali su predsjednik Milorad Dodik, zamjenik predsjedavajuće u Savjetu ministara Staša Košarac, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, ministar pravde Goran Selak, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić i Damjan Škipina, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.

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Izgradnja hrama Sabora Svetoga arhangela Gavrila počela je 2008. godine, a iste godine je na praznik Svetih Joakima i Ane, 22. septembra, blaženopočivši mitropolit Nikolaj osveštao temelje. Bogosluženja se u hramu vrše od 2015. godine.

(Srna)