Živite sami a imate ovu bolest? Ovih 5 koraka vam mogu spasiti život

Jedna od pet osoba koje borave sa epilepsijom živi sama, što je ohrabrujuća vijest za sve koji žele nezavisnost.

Iako rizik od napada uvijek postoji, uz nekoliko ključnih koraka, prilagođavanje doma i podršku zajednice možete voditi siguran, ispunjen i samostalan život.

Postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste pripremili svoje najbliže u slučaju napada, ali i modifikovali životni prostor kako biste povećali nivo bezbjednosti kada ste sami.

S obzirom na to da je epilepsija dugotrajno stanje, promjene u načinu života takođe mogu poboljšati vaše opšte zdravlje i smanjiti izloženost faktorima koji izazivaju napade.

Napravite plan reakcije u slučaju napada

Plan reakcije pomaže ljudima u vašem okruženju da znaju šta tačno treba da urade. Ovaj plan omogućava vašoj zajednici i bliskim osobama da razumiju kako vaši napadi obično izgledaju. On pruža važne savjete, poput toga u koji položaj da postave vaše tijelo, ukoliko je to potrebno, i kada da pozovu hitnu pomoć.

Vaš plan reakcije može koristiti svako ko zna gdje se on nalazi. Možete ga nositi sa sobom, zalijepiti na frižider ili ga dati voljenima. Ako vas neko pronađe tokom napada, može iskoristiti te informacije da vam pruži adekvatnu njegu, što može uključivati pozivanje vašeg ljekara ili hitne pomoći.

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Kada popunite plan reakcije, trebalo bi da ga provjeri vaš ljekar. On možda ima dodatne savjete koje treba uključiti kako bi se dodatno osigurala vaša bezbjednost.

Pripremite svoj životni prostor

Male promjene u kućnom okruženju mogu znatno smanjiti rizik od fizičkih povreda tokom napada. Postavite zaštitne zaobljene obode ili obloge na oštre uglove namještaja. Osigurajte prostor od padova tako što ćete ukloniti sve prepreke o koje biste se mogli spotaći. Podloge i tepisi koji se ne klizaju takođe mogu biti od velike pomoći.

Razmislite o ugradnji rukohvata u kupatilu kako biste spriječili padove. Korišćenje mekanih, neproklizavajućih podloga u kupatilu može spriječiti povrede usljed napada. U tuš-kabini koristite stolicu za tuširanje i isključivo se tuširajte, izbjegavajte kupanje u punoj kadi.

Držite ulazna vrata zaključanim ili zatvorenim kako biste spriječili nesvjesno izlaženje napolje tokom napada, ali razmislite o tome da rezervni ključ povjerite komšiji od povjerenja kako bi neko mogao da uđe ako vam zatreba pomoć.

Postoje i drugi načini da se zaštitite: koristite lift umjesto stepeništa da biste smanjili rizik od pada, koristite zadnje ringle na šporetu kako biste spriječili prevrtanje šerpi, blokirajte pristup potencijalno opasnim mjestima, poput kamina ili ulaza u bazene.

Prepoznajte svoje okidače

Aktivnost napada je individualna i dosta se razlikuje od osobe do osobe. Mnogi ljudi mogu da povežu nastanak napada sa određenim događajem ili stanjem. To je dragocjena informacija jer možete smanjiti šansu za dobijanje napada ako izbjegavate svoje okidače.

Na primjer, kao okidači najčešće djeluju:

Stres

Konzumiranje alkohola ili opojnih sredstava

Nedostatak sna

Trajna ili visoka temperatura

Doba dana

Nizak nivo šećera u krvi

Menstrualni ciklus

Razumijevanjem svojih okidača možete se bolje pripremiti za sopstvenu bezbjednost dok živite sami. Preduzimanje koraka za smanjenje stresa, poput redovnog vježbanja, može smanjiti rizik od napada. Osim toga, kada svoje najbliže upoznate sa okidačima, oni će vam lakše pomoći i provjeravati kako ste kada je to najpotrebnije.

Uvedite zdravije životne navike

Obraćanje pažnje na opšte zdravlje može mnogo učiniti za smanjenje učestalosti napada. Stručnjaci preporučuju dovoljno sna, pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Ako uzimate propisanu terapiju, veoma je važno da je pijete redovno i tačno onako kako vam je ljekar odredio.

Nastavite da radite i budete aktivni u svojoj zajednici. Ukoliko vam zbog dijagnoze nije dozvoljeno da vozite, koristite javni prevoz ili druge vidove prevoza. Nošenje narukvice sa medicinskim upozorenjem omogućava ljudima u vašem okruženju da znaju šta se dešava ako doživite napad na javnom mjestu.

Mnoge osobe sa epilepsijom rade od kuće. Razmislite o ovoj opciji ako vam je teško da iskontrolišete okidače na radnom mjestu. Ipak, pazite da se ne izolujete previše. Grupe podrške za osobe sa epilepsijom mogu vam pomoći da pronađete emocionalnu povezanost i razumijevanje.

Ovi pozitivni koraci smanjiće vaš ukupni stres, a samim tim i rizik od novog napada.

Instalirajte alarm ili uređaj za hitne slučajeve

Nošenje narukvice sa medicinskim upozorenjem pomaže vam da dobijete pomoć van doma. Međutim, kada ste sami u četiri zida, možda će vam biti potrebni drugi načini da pozovete pomoć. Razmislite o kupovini komercijalnog alarmnog uređaja ili se pretplatite na uslugu hitnog reagovanja. Na taj način možete brzo pozvati pomoć čak i tokom ili neposredno nakon napada.

Mnogi ljudi skreću pažnju na strah od napada kada su sami, posebno onih koji mogu izazvati povrede. Pored alarmnih sistema, mnogi uspostavljaju rutinu u kojoj ih komšija ili član porodice poziva u isto vrijeme svakog dana. Obližnji prijatelji takođe mogu paziti na znake da se nešto dogodilo, poput spuštenih roletni koje su inače uvijek podignute.

Osobe koje žive sa epilepsijom izuzetno cijene svoju nezavisnost. Da biste je sačuvali, preduzmite sve neophodne korake kako biste ostali bezbjedni u svom domu. Uklonite opasnosti iz životnog prostora da biste smanjili rizik od povreda i osigurajte sistem za pozivanje pomoći.

Redovnom komunikacijom sa komšijama, prijateljima i porodicom osiguraćete podršku svoje zajednice. Brigom o sopstvenom zdravlju i promjenom životnih navika možete živjeti sigurno, kvalitetno i potpuno samostalno, piše Heltlajn.