Dodik: Izgradili smo hram koji će služiti generacijama

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas na Palama da su institucije Republike Srpske sa 1.400.000 KM pomogle izgradnju i okolno uređenje Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda.

"Sada smo trajno izgradili hram koji će služiti generacijama koje dolaze", izjavio je Dodik novinarima.

Dodik je izrazio zadovoljstvo što je hram danas osveštao Njegova svetost patrijarh srpske Porfirije, u prisustvu velikog broja mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve, te brojnog vjerujućeg naroda Pala i okoline.

"I veoma sam zadovoljan što sam imao priliku da pomognem izgradnju hrama koji se veoma impresivno uklopio u ovaj dio Pala", zaključio je Dodik.

Izgradnja Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila započeta je 2008. godine, a nakon višegodišnjeg truda sveštenstva i vjernika Pala, hram je završen.

Smješten je u centru Pala, na Studentskom trgu, u neposrednoj blizini Univerzitetskog centra i fakulteta, i predstavljaće važan dio duhovnog života mjesta, prenosi Srna.