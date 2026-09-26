Patrijarh Porfirije osveštao hram u Palama

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Foto: ATV

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije osveštao je Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je počela Sveta arhijerejska liturgija.

Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, bogosluženju prisustvuju mnogobrojni vjernici. Prisutni su ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada Istočno Sarajevo i opštine Pale. Inicijator podizanja hrama, još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj.

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