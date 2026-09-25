Pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu

Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu kod Banjaluke ponovo je uspostavljen i odvija se u punom kapacitetu u sve četiri trake.

Ostalo je još nekoliko dana i do otvaranja nadvožnjaka.

Donedavno je upravo ova dionica iza mene bila mjesto gdje su vozači gubili najviše vremena, mjesto sa najvećim gužvama. Danas ovdje situacija potpuno drugačija. Saobraćaj je pušten a gužve nema.

Ovom saobraćajnicom dnevno prođe oko 25.000 hiljada vozila i najopterećenija je u Republici Srpskoj. Vozači koji svakodnevno saobraćaju, sa oduševljenjem su dočekali lijepe vijesti o otvaranju četiri saobraćajne trake.

"Ovo je super. Sada nema gužve, mnogo je rasterećeno i svaka čast. Kako da ne mnogo uvijek su bile gužve. Sada je to mnogo lakše i bolje", rekao je vozač.

Iako nadvožnjak još uvijek nije otvoren za saobraćaj, prednosti završetka jednog dijela radova već se vide.

"Radovi na samom nadvožnjaku biće privedeni za nekih 7-8 dana, ostalo je još da se urade asfaltni slojevi i nadvožnjak, odnosno saobraćaj preko nadvožnjaka biće pušten u potpunu funkciju", rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća „Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.

Radovi na rehabilitaciji magistralnog puta se nastavljaju. Nakon završetka radova na nadvožnjaku radovi se sele na dionicu od prijedorske petlje do kružnog toka "Tulipani", čime će rehabilitacija brze ceste Klašnice Banjaluka biti u potpunosti završena.