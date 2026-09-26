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Lavrov zagrmio u UN zbog BiH i Srbije: Obećavate Srbima iluziju

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26.09.2026 21:56

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Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Generalne skupštine UN da Zapad ugrožava živote milijardi ljudi, dok istovremeno primorava Srbiju da se pomiri da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije.

On je rekao da Zapad sve više pribjegava gruboj sili i da djeluje nepredvidivo i avanturistički, čime ugrožava živote i blagostanje miliona, ako ne i milijardi stanovnika zajedničke planete, prenosi "Sputnjik".

"Politika sile i dvostrukih standarda Zapada destabilizuje situaciju svuda, dok na Balkanu EU očigledno ignoriše Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN i primorava Srbiju da se pomiri s tim da je izgubila Kosovo i Metohiju, te da se odrekne sopstvene istorije", rekao je Lavrov.

On je dodao da Zapad primorava Srbiju da uvede sankcije Rusiji, dok joj obećava iluziju perspektive evropskih integracija.

Istovremeno, prema njegovim riječima, u okviru pokušaja centralizacije BiH, Srbi se prisiljavaju da se odreknu ustavnih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i Savjetom bezbjednosti UN.

Lavrov je takođe izjavio da gotovo čitav Zapad svake godine glasa protiv ruske rezolucije kojom se osuđuje glorifikacija nacizma.

"Želio bih da naglasim da rezultati Drugog svjetskog rata predstavljaju temelj poslijeratnog svjetskog poretka i utvrđeni su Poveljom UN", rekao je ruski ministar spoljnih poslova.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Bosna i Hercegovina

Srbija

Generalna skupština UN

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