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U BiH ga tražili godinama, uhapšen 2.000 kilometara dalje

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26.09.2026 22:22

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Muškarac, kojeg vlasti BiH traže u vezi sa pokušajem ubistva i zavjerom radi izvršenja krivičnog djela, uhapšen je u petak, na aerodromu u Larnaki (2.000 km dalje).

Identifikovan je tokom pasoške kontrole u dolaznom dijelu aerodroma, nakon što je juče popodne (25. septembra) stigao letom iz inostranstva. Očekuje se da se na Kipru suoči sa postupkom izručenja Bosni i Hercegovini.

Hapšenje i postupak izručenja

Policija je saopštila da su vlasti Bosne i Hercegovine izdale nalog za hapšenje muškarca, kao i Interpolovu crvenu potjernicu kojom su njegovi podaci uneseni u međunarodnu bazu traženih osoba.

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Navodna krivična djela datiraju iz 2019. godine i, kako se navodi, počinjena su u Bosni i Hercegovini.

Nakon što je identifikovan kao traženo lice, izdat je privremeni sudski nalog za hapšenje.

On je uhapšen i sproveden u pritvor, a očekuje se da se pojavi pred sudom radi početka postupka izručenja Bosni i Hercegovini.

(Nezavisne)

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Tagovi :

hapšenje

Interpolova potjernica

pokušaj ubistva

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