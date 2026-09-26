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Šmrku i još trojici produžen pritvor

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26.09.2026 20:11

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Шмрку и још тројици продужен притвор
Foto: Youtube / Avaz

Osumnjičenima u akciji "Ketering" Anel Sejfović, Adnan Maglić, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović produžen je pritvor u trajanju od dva mjeseca.

Opštinski sud Sarajevo je djelimično usvojio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo od 21. septembra 2026. godine za produživanje pritvora osumnjičenima u akciji "Ketering".

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"Djelimično se usvaja prijedlog KTKS od 21.09.2026. godine pa se prema osumnjičenima A.S., A.M., M.M. i A.A. produžava pritvor u trajanju od dva mjeseca i isti može trajati do 23.11.2026. godine ili do nove odluke suda. Istovremeno se prema osumnjičenom H.A. ukida pritvor, izriču mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama i mjera javljanja u nadležnu PU jednom sedmično. Isti će biti odmah pušten na slobodu", potvrđeno je iz Opštinskog suda Sarajevo.

Pritvor prema njima može trajati do 23. novembra 2026. godine ili do nove odluke suda.

Istovremeno, prema osumnjičenom Hamzi Asotiću pritvor je ukinut. Sud mu je izrekao mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama, kao i obavezu javljanja u nadležnu policijsku upravu jednom sedmično. Asotić će, kako je odlučeno, biti odmah pušten na slobodu.

Podsjetimo, sarajevska policija provela je 27. augusta operativnu akciju "Ketering", u okviru koje je uhapšen i Admir Arnautović, poznat kao Šmrk.

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Akcija je provedena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, uz saradnju OSA-e, SIPA-e i MUP-a Srednjobosanskog kantona. Pretresi su obavljeni na više od 20 lokacija na području Kantona Sarajevo i SBK-a.

Prema navodima Tužilaštva KS, istraga obuhvata sumnje na neovlašteni promet opojnim drogama, iznudu, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Tužilaštvo je nakon hapšenja zatražilo pritvor za osam osumnjičenih, među kojima je bio i Arnautović. Sud mu je odredio jednomjesečni pritvor, zajedno s još četvoricom osumnjičenih.

Istraga je proširena na ukupno 15 osumnjičenih. Svi navodi predstavljaju sumnje iz istrage, a o eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivaće nadležni sud.

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Admir Arnautović Šmrk

Akcija Ketering

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