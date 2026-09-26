Otac Zelenski, spominje se i Hrvatska: Procurio identitet Putinove unuke

Ruski istraživački novinari tvrde da su otkrili identitet osmogodišnje djevojčice za koju navode da je unuka ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Do njenog imena došli su analizom podataka ruske granične službe koji su procurili u javnost, a zapisi pokazuju i da je djevojčica putovala u Hrvatsku.

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Prema istraživanju nezavisnog ruskog medija "Proekt", riječ je o Elzi Igorevnoj Tihonovoj, rođenoj u decembru 2017. godine.

Navodno je kćerka Katerine Tihonove, za koju se godinama navodi da je mlađa Putinova kćerka, i ruskog baletskog umjetnika i reditelja Igora Zelenskog. Riječ je o bivšem direktoru Bavarskog državnog baleta.

Djevojčica u dokumentima nosi prezime Tihonova, kojim se koristi njena majka, dok je dio njenog imena "Igorevna" izveden iz imena njenog navodnog oca Igora Zelenskog. Katerina je rođena kao Putin, ali se već dugo koristi drugim prezimenom. Putin nikada nije javno potvrdio da mu je ona kćerka, prenosi "Kijev Post".

Novinari Proekta ime djevojčice pronašli su analizirajući podatke ruske granične službe koji su procurili u javnost.

Putovala i u Hrvatsku

Prema tim zapisima, Elza je prvi put napustila Rusiju 11. novembra 2019. godine, neposredno prije drugog rođendana.

Sa roditeljima je privatnim avionom njemačke kompanije Air Hamburg otputovala u Minhen. Porodica je tamo provela tačno dva mjeseca, a Zelenski je u to vrijeme bio umjetnički direktor Bavarskog državnog baleta.

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Manje od dvije godine kasnije djevojčica je, prema istim podacima, privatnim avionom Bombardier Global 5000 putovala u Hrvatsku. U zapisima sa oba putovanja navedena je kao Elza Igorevna Tihonova.

Autentičnost podataka koji su procurili nije nezavisno potvrđena, a Kremlj i porodica zasad nisu javno komentarisali najnovije navode.

O postojanju djeteta Katerine Tihonove i Igora Zelenskog pisalo se još 2022. godine. U zajedničkom istraživanju nezavisnog ruskog medija Important Stories i njemačkog "Der Špigla" novinari su naveli da su imali uvid u pasoš djevojčice, dokumente o putovanjima i spisak putnika na čarter-letu između Minhena i Moskve.

Ime djeteta tada nisu objavili iz etičkih razloga. Naveli su tek da je djevojčica rođena 2017. godine i da se u njenom imenu nalazi "Igorevna", što upućuje na ime njenog navodnog oca Igora Zelenskog.

Dokumenti su takođe pokazivali da su sa porodicom putovale dvije dadilje, učiteljica klavira i pripadnici službe zadužene za bezbjednost ruskog predsjednika.

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Istraživanje je pokazalo i da je Tihonova između 2017. i 2019. godine više od 50 puta putovala u Minhen, u vrijeme dok je Zelenski vodio Bavarski državni balet. Jedan od dokumenata ukazivao je na to da se krajem 2019. pripremala da se preseli u Njemačku.

Igor Zelenski napustio je Bavarski državni balet nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Uprava opere kasnije je navela da je bio pod pritiskom da ode nakon što nije želio javno da osudi invaziju.

Putin veoma malo govori o svojoj djeci i unucima, pozivajući se pritom na njihovu bezbjednost i privatnost.

(Telegraf)