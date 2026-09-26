Ljudi jedu travu i korov: Nema hrane, vode i lijekova

Autor:ATV redakcija
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Humanitarna situacija u Oleški, u Hersonskoj oblasti, izuzetno je teška i nalazi se na ivici humanitarne katastrofe, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
Prema njegovim riječima, u Oleški gotovo da više nema hrane, a postoje izvještaji da su pojedini civili prinuđeni da preživljavaju tako što jedu travu i korov.
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Situaciju dodatno otežava sve teži pristup lijekovima, čistoj vodi, električnoj energiji i medicinskoj pomoći. Među ljudima koji žive u takvim uslovima nalaze se i djeca.
Sibiha je pozvao Ujedinjene nacije, Međunarodni komitet Crvenog krsta i druge međunarodne organizacije da iskoriste svoje kapacitete kako bi omogućile dopremanje humanitarne pomoći i bezbjednu evakuaciju stanovnika koji žele da napuste grad.
"Ljudi tamo ne mogu da prežive na izjavama zabrinutosti. Humanitarni pristup i bezbjedna evakuacija moraju postati stvarnost, jer je svaki dan važan", poručio je Sibiha.
Ukrajinski savjet crkava i vjerskih organizacija upozorio je 19. septembra da se grad nalazi na ivici humanitarne katastrofe.
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Prema navodima tog savjeta, posljednje isporuke hrane u Oleški stigle su krajem maja.
Procjene ukazuju da se tamo i okolnom području i dalje nalazi više od 6.000 ljudi, među kojima je oko 200 djece.
Situacija je dodatno pogoršana nedostatkom osnovnih životnih potrepština, dok je pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim ključnim uslugama sve ograničeniji.
NEW FOOTAGE FROM OLESHKY— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 26, 2026
Autumn 2026.
Local residents ride bicycles back from Radensk with food, risking their lives just to feed their families.
Up to 1,500 people remain in Oleshky, including around 40 children. Another 4,000 remain in surrounding villages, including roughly… pic.twitter.com/0ue2gTBwUF
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