Ljudi jedu travu i korov: Nema hrane, vode i lijekova

Humanitarna situacija u Oleški, u Hersonskoj oblasti, izuzetno je teška i nalazi se na ivici humanitarne katastrofe, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Prema njegovim riječima, u Oleški gotovo da više nema hrane, a postoje izvještaji da su pojedini civili prinuđeni da preživljavaju tako što jedu travu i korov.

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Situaciju dodatno otežava sve teži pristup lijekovima, čistoj vodi, električnoj energiji i medicinskoj pomoći. Među ljudima koji žive u takvim uslovima nalaze se i djeca.

Sibiha je pozvao Ujedinjene nacije, Međunarodni komitet Crvenog krsta i druge međunarodne organizacije da iskoriste svoje kapacitete kako bi omogućile dopremanje humanitarne pomoći i bezbjednu evakuaciju stanovnika koji žele da napuste grad.

"Ljudi tamo ne mogu da prežive na izjavama zabrinutosti. Humanitarni pristup i bezbjedna evakuacija moraju postati stvarnost, jer je svaki dan važan", poručio je Sibiha.

Više od 6.000 ljudi i dalje u Oleški?

Ukrajinski savjet crkava i vjerskih organizacija upozorio je 19. septembra da se grad nalazi na ivici humanitarne katastrofe.

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Prema navodima tog savjeta, posljednje isporuke hrane u Oleški stigle su krajem maja.

Procjene ukazuju da se tamo i okolnom području i dalje nalazi više od 6.000 ljudi, među kojima je oko 200 djece.

Situacija je dodatno pogoršana nedostatkom osnovnih životnih potrepština, dok je pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim ključnim uslugama sve ograničeniji.