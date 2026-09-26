Pustili u grad 30.000 komaraca: Ne ujedaju, a dio su neobičnog eksperimenta

Lisabon je ove nedjelje pustio 30.000 komaraca. Da, dobro ste pročitali. Ali, kako se tvrdi - ne ujedaju.

Riječ je o sterilnim mužjacima azijskog tigrastog komarca, vrste Aedes albopiktus, koji će biti pušteni po lisabonskoj četvrti Alvalade. Cilj ovog eksperimentalnog projekta je da se smanji populacija te vrste zbog uticaja na javno zdravlje.

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Projekat je usmjeren baš na azijskog tigrastog komarca jer može da prenosi bolesti kao što su denga, zika i žuta groznica. Rizik raste ukoliko komarac ujede zaraženu osobu, a potom patogen prenese na drugu osobu.

Ovo nije prvi put da se sprovodi ovakav poduhvat.

U Portugaliji je do sada ukupno pušteno 60.000 komaraca, a ovo će biti posljednje "oslobađanje" ove vrste insekata.

Afonso Moreira, ljekar javnog zdravlja u pri Lokalnoj zdravstvenoj jedinici Santa Marija, objasnio je da su ovi komarci sterilisani proverenom i bezbjednom tehnikom.

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"Kada ih pustimo u područja u kojima već postoji populacija ove vrste komaraca, oni će se u suštini nadmetati sa mužjacima koji su tamo već prisutni, odnosno sa divljim komarcima", rekao je vođa projekta.

Cilj je da se proceni da li konkurencija smanjuje razmnožavanje ove vrste, s obzirom na to da parenje sa sterilnim mužjacima ne dovodi do potomstva. Budući da je samo ženkama potrebna krv, smanjenje broja divljih mužjaka trebalo bi da doprinese kontroli populacije koja može da ujeda ljude.

Međutim, istraživač je naglasio da je u ovoj prvoj fazi glavni zadatak da se utvrdi kako se pušteni primjerci ponašaju, a posebno koliko mogu da se šire i prežive na području na kojem se sprovodi intervencija.

Ako rezultati prve faze budu pozitivni, dalji napredak istraživanja očekuje se u maju, kada bi trebalo da bude sprovedena uporedna studija između područja u kojima su komarci pušteni i oblasti u kojima se njihova populacija kontroliše.

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Afonso Moreira je naglasio da je puštanje sterilnih komaraca samo jedna od mjera za kontrolu njihove populacije, ističući da je i dalje od ključne važnosti da se nastavi sa uklanjanjem mjesta na kojima se ova vrsta razmnožava.

(E upravo zato)