Nižu se šokovi za vozače u BiH: Rezervoari i novčanici sve prazniji

Autor:ATV redakcija
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Gorivo u BiH ponovo poskupljuje, a granica od četiri KM za litar dizela jako je blizu. Novčanici i rezervoari su sve prazniji nakon niza cjenovnih šokova.
Vozači već osjećaju udar na kućni budžet, dok stručnjaci upozoravaju da bi nova eskalacija sukoba i rast cijene barela nafte mogli donijeti još veće cijene na benzinskim pumpama.
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U Sarajevu litar dizela trenutno košta 3,70 KM, dok je u pojedinim gradovima cijena već gotovo dostigla četiri KM. Za puni rezervoar od 55 litara vozači tako moraju izdvojiti više od 200 KM.
Prosječna cijena dizela danas iznosi 3,80 KM po litru, dok se cijene u bh. gradovima kreću od 3,51 do 3,99 KM. Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi 3,35 KM po litri.
Najniža cijena dizela iznosi 3,51 KM u Bihaću, a najviša 3,99 KM u Teočaku.
Cijene u Sarajevu su ovakve, dizel iznosi 3,70 KM, a cijena benzina 3,26 KM.
U Mostaru je cijena dizela 3, 70 KM a benzina 3,24 KM.
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Cijena dizela u Foči je trenutno najskuplja i iznosi 3,93 KM, a cijena benzina je 3,46 KM.
Cijena dizela u Konjicu iznosi 3,73 KM, a cijena benzina je oko 3,35 KM.
Cijena dizela u gradu kraj mora, Neuma iznosi 3,71 KM a cijena benzina 3,39 KM.
Cijena dizela po litru u Tuzli iznosi 3,71 KM, a cijena benzina je oko 3, 25 KM.
Cijena dizela u Zenici iznosi 3,69 KM, a cijena benzina je 3,18 KM.
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