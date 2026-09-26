Suša ostavila trag na semberskim njivama i povrtnjacima

Autor:Sanja Trifković
Komentari:0
Višemjesečna suša ostavila uzela je danak u atarima pod kukuruzom u Semberiji. Vreline su desetkovale rod, a zrno je lošeg kvaliteta.
"Katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, takođe je loš, sitno suvo, vidite i sami...pečeno zrno. Zaista ove godine smo uskraćeni i za kvalitet i za prinos. Na 303 tone po hektaru tu nema ništa. Šta smo sve dali na prskanje, đubre i to...u debelom minusu", kaže Milenko Nikolić iz Amajlija.
"Vidimo počeo je narod već polako smanjivati, a kukuruz je 100% podbacio", priča Vaso Dikić.
Alternativa kukuruzu i soji bio je suncokret u namjeri da se prilagode sve ekstremnijim sušama. Ljetnju žegu ni on nije podnio.
"Propast je malo veća nego očekivana iako je on veliki borac za sušu i velike temperature-nije dobro. Prinosi su tanki, ne zadovoljavajući nego razočaravajući", rekao je Milan Vujić iz Gornjeg Brodca.
Izazovna je ovo godina i za povrtlare. Ulagali su mnogo i radili kako bi se kulture održale i preživjele visoke temperature.
Navodnjavanje, ko ga je imao, spasilo je rod kupusa.Ovih dana će i na tržište, baš na početak sezone spremanja zimnice. Očekuje se i dobra cijena kažu proizvođači.
"Ja vidim svoj kupus vidim i kod komšija, nije nikoga nešto naročito sad dobar i krupan ali nije loš. Ne mogu reći d je sad loš, ali je podbacio rodom", rekao je Mile Živanović iz Velike Obarske.
"Trebalo bi da bude lijepa cijena ali sve to zavisi od potražnje i uvoza, ali ja mislim da ga ove godine neće uvesti niodakle, neće moći", poručuje Emin Hamzić iz Bijeljine.
U plastenicima i otvorenim poljima Semberije u toku je berba paprike. Rod je dobar ali teško se i ova kultura borila sa vrelinama. Paprika će biti ali daleko manje nego u jeku sezone. Ali se cijena popravila.
"Nama je bila dobra cijena i p marku ali da mi beremo naviše kao u firme, na vreće velike, ali čim pakujemo u malu vrećicu u kartone, mi tu gubimo i kad mi idemo na pijacu", priča Nasir Karjašević iz Janje.
Sve ovo nedvosmisleno pokazuje da je sezona bila jedna od težih i da je opstalo uglavnom ono što je moglo da se navodnjava. Zato je opredjeljenost Vlade RS i resornog ministarstva da kroz izdvajanje sredstava za projekte navodnjavanja obezbijede poljoprivrednicima mogućnost da nastave sa proizvodnjom ali bez bojazni da će umjesto njih, suša ubrati plodove.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
52
20
45
20
18
20
11
20
05
Trenutno na programu