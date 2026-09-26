Suša ostavila trag na semberskim njivama i povrtnjacima

Višemjesečna suša ostavila uzela je danak u atarima pod kukuruzom u Semberiji. Vreline su desetkovale rod, a zrno je lošeg kvaliteta.

"Katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, takođe je loš, sitno suvo, vidite i sami...pečeno zrno. Zaista ove godine smo uskraćeni i za kvalitet i za prinos. Na 303 tone po hektaru tu nema ništa. Šta smo sve dali na prskanje, đubre i to...u debelom minusu", kaže Milenko Nikolić iz Amajlija.

"Vidimo počeo je narod već polako smanjivati, a kukuruz je 100% podbacio", priča Vaso Dikić.

Alternativa kukuruzu i soji bio je suncokret u namjeri da se prilagode sve ekstremnijim sušama. Ljetnju žegu ni on nije podnio.

"Propast je malo veća nego očekivana iako je on veliki borac za sušu i velike temperature-nije dobro. Prinosi su tanki, ne zadovoljavajući nego razočaravajući", rekao je Milan Vujić iz Gornjeg Brodca.

Izazovna je ovo godina i za povrtlare. Ulagali su mnogo i radili kako bi se kulture održale i preživjele visoke temperature.

Navodnjavanje, ko ga je imao, spasilo je rod kupusa.Ovih dana će i na tržište, baš na početak sezone spremanja zimnice. Očekuje se i dobra cijena kažu proizvođači.

"Ja vidim svoj kupus vidim i kod komšija, nije nikoga nešto naročito sad dobar i krupan ali nije loš. Ne mogu reći d je sad loš, ali je podbacio rodom", rekao je Mile Živanović iz Velike Obarske.

"Trebalo bi da bude lijepa cijena ali sve to zavisi od potražnje i uvoza, ali ja mislim da ga ove godine neće uvesti niodakle, neće moći", poručuje Emin Hamzić iz Bijeljine.

U plastenicima i otvorenim poljima Semberije u toku je berba paprike. Rod je dobar ali teško se i ova kultura borila sa vrelinama. Paprika će biti ali daleko manje nego u jeku sezone. Ali se cijena popravila.

"Nama je bila dobra cijena i p marku ali da mi beremo naviše kao u firme, na vreće velike, ali čim pakujemo u malu vrećicu u kartone, mi tu gubimo i kad mi idemo na pijacu", priča Nasir Karjašević iz Janje.

Sve ovo nedvosmisleno pokazuje da je sezona bila jedna od težih i da je opstalo uglavnom ono što je moglo da se navodnjava. Zato je opredjeljenost Vlade RS i resornog ministarstva da kroz izdvajanje sredstava za projekte navodnjavanja obezbijede poljoprivrednicima mogućnost da nastave sa proizvodnjom ali bez bojazni da će umjesto njih, suša ubrati plodove.