Teniska nostalgija u Prijedoru

Drveni reketi, bijela oprema, ljubitelji tenisa i elegancija. Priča koja je počela 2014. godine na stogodišnjicu igranja tenisa u ovom gradu, ove godine proslavlja svoj mali jubilej i vraća sve ljubitelje ovog sporta u zlatno doba.

"Meni je svake godine fenomenalan osjećaj kad se ovaj turnir održava zato što nas vrati u prošlo vrijeme. Mi članovi kluba jedva čekao održavanje ovog turnira, ponosni smo na ovo jer je ovo jedinstveno u Bosni i Hercegovini nema nigd je ovakav turnir. To je negd je vraćanje u prošlost, malo promovisanje našeg kluba i baš uživamo u ovome", kaže Jelena Đukanović iz Prijedora.

Igra se drvenim reketima i zahtjeva posebnu taktiku. Mečevi traju duže, tempo je drugačiji a svaki poen traži više preciznosti i strpljenja nego u modernom tenisu.

"Igra je sporija nije tako zahtevna igra se lakše sa ovim reketom za nas koji igramo sa pravim reketom. Zanimljivo je, tako da se lakše igramo jedni sa drugim, možemo se usporiti jedan sa drugim", rekao je Simon Gradišar iz Slovenije.

Sa drvenim reketima u rukama, učesnici svih generacija odaju počast pionirima koji su između dva svjetska rata utemeljili ovaj sport u gradu Prijedoru.

"Jedinstven i unikatan ja mislim turnir i sportski događaj, a ja bih dodao i kulturni događaj u gradu Prijedoru koji praktično uz sportski duh i sve ono što sport donosi njeguje i specifičnu kulturu sjećanja na jednu briljantnu sjajnu generaciju Prijedorčana naših sugrađana, koji su negdje davno tamo između dva svjetska rata započeli igrati tenis u Prijedoru i praktično utemeljili ovaj klub i ovaj sport na ovim prostorima", rekao je Goran Nović, predsjednik Tenis kluba "Dr. Mladen Stojanović“, Prijedor.

Osim promocije sporta i zdravog načina života, ova manifestacija od velikog je značaja za grad Prijedor.

"Zaista je lijepo vid jeti sve ove ljude iz cijele bivše nam zemlje koji dođu ovd je i uživaju u tenisu. Naravno osnovni cilj ovakvih manifestacija jeste prije svega promocija tenisa kao sporta, potom zdravih stilova života i navika ali i ono svakako što je nezaobilazno jeste turistička promocija", ističe Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.

Svojevrsna revija teniske elegancije i tradicije još jednom je na šljaci ujedinila generacije ljubitelja ovog sporta i prijatelja kluba.