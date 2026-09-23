Povratak Janika Sinera pod velom misterije, čovjek koji zna detalje otkrio jednu stvar koja brine

Povratak Janika Sinera na teniske terene i dalje je pod znakom pitanja. Prvi teniser svijeta propustio je Sinsinati i Ju-es Open, a iako je ponovo počeo da trenira u Monte Karlu, još nema potvrde kada će se vratiti takmičenjima.

O njegovom stanju govorio je selektor Italije Filipo Volandri, koji je otkrio da Siner već oko deset dana trenira i postepeno povećava opterećenje.

"Opterećenja se postepeno povećavaju. Prema informacijama koje imam, znam da trenira i da je dobro", rekao je Volandri.

Jedno od glavnih pitanja je da li će Siner biti spreman za turnir u Pekingu naredne nedjelje, koji je osvojio prošle godine. Volandri nije želio da licitira datumom povratka, ali je jasno stavio do znanja da je najvažnije da se Italijan potpuno oporavi.

Tenis Sineru rečeno da ne trenira do daljeg

"Za njega je prioritet da se vrati na 100 odsto i treba mu onoliko vremena koliko mu je potrebno da to učini. Poslije toga ćemo obaviti sve potrebne razgovore", poručio je selektor Italije.

Sinerov povratak u Peking zato još nije potpuno isključen, ali je iz Volandrijevih riječi jasno da se neće žuriti. Ukoliko propusti turnir u Kini, Siner bi mogao da se fokusira na završnicu sezone u Evropi, koju čine turniri u Beču i Parizu, ATP finale, a potom i Dejvis kup.

(Telegraf)