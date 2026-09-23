Logo

Povratak Janika Sinera pod velom misterije, čovjek koji zna detalje otkrio jednu stvar koja brine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 10:48

Komentari:

0
Повратак Јаника Синера под велом мистерије, човјек који зна детаље открио једну ствар која брине
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Povratak Janika Sinera na teniske terene i dalje je pod znakom pitanja. Prvi teniser svijeta propustio je Sinsinati i Ju-es Open, a iako je ponovo počeo da trenira u Monte Karlu, još nema potvrde kada će se vratiti takmičenjima.

O njegovom stanju govorio je selektor Italije Filipo Volandri, koji je otkrio da Siner već oko deset dana trenira i postepeno povećava opterećenje.

"Opterećenja se postepeno povećavaju. Prema informacijama koje imam, znam da trenira i da je dobro", rekao je Volandri.

Jedno od glavnih pitanja je da li će Siner biti spreman za turnir u Pekingu naredne nedjelje, koji je osvojio prošle godine. Volandri nije želio da licitira datumom povratka, ali je jasno stavio do znanja da je najvažnije da se Italijan potpuno oporavi.

Јаник Синер

Tenis

Sineru rečeno da ne trenira do daljeg

"Za njega je prioritet da se vrati na 100 odsto i treba mu onoliko vremena koliko mu je potrebno da to učini. Poslije toga ćemo obaviti sve potrebne razgovore", poručio je selektor Italije.

Sinerov povratak u Peking zato još nije potpuno isključen, ali je iz Volandrijevih riječi jasno da se neće žuriti. Ukoliko propusti turnir u Kini, Siner bi mogao da se fokusira na završnicu sezone u Evropi, koju čine turniri u Beču i Parizu, ATP finale, a potom i Dejvis kup.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Janik Siner

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Tenis

Da li bi ga prepoznali? Pojavila se fotografija Novaka Đokovića od prije 23 godine

1 d

0
Најбоља њемачка тенисерка проживљава пакао: Добија пријетње кладионичара, уходе је по хотелима

Tenis

Najbolja njemačka teniserka proživljava pakao: Dobija prijetnje kladioničara, uhode je po hotelima

2 d

0
тенис лоптица мрежа терен

Tenis

Mlada srpska teniserka Lana Virc nova šampionka Evrope

2 d

0
Сабаленка због дивљања у финалу УС опена кажњена

Tenis

Sabalenka zbog divljanja u finalu US opena kažnjena

6 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

11

53

"Nastavak briljantne diplomatije Cvijanovićeve i Dodika, u Evropi nema bolje"

11

53

Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

11

47

Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

11

46

KK Igokea poziva navijače: Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima