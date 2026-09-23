Rusi upozoravaju na "sumnjive" vojne aktivnosti

Autor:ATV redakcija
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Vojno-biološke aktivnosti pojedinih zemalja van njihovih nacionalnih teritorija pokreću ozbiljna pitanja u vezi sa poštovanjem Konvencije o zabrani biološkog i hemijskog oružja.
To je izjavio danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je na seminaru o nacionalnoj primeni Konvencije rekao da biološka bezbjednost i dalje predstavlja aktuelno pitanje, ukazujući na prekograničnu prirodu bioloških prijetnji, potencijalnu zloupotrebu biotehnologije i moguću upotrebu bioloških agenasa i toksina kao terorističkog oružja, prenio je Sputnjik.
Prema njegovim riječima, vojno-biološke aktivnosti pojedinih država van njihove teritorije, koje se sprovode pod izgovorom saradnje u preventivne ili druge miroljubive svrhe, predstavljaju ozbiljno pitanje u vezi sa poštovanjem Konvencije.
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Lavrov je ocijenio da su napori za univerzalizaciju i jačanje režima Konvencije potrebni više nego ikada.
Kao prioritete Rusije naveo je izradu univerzalnog, pravno obavezujućeg i nediskriminatornog protokola uz Konvenciju, sa efikasnim mehanizmom verifikacije, kao i ispunjavanje obaveza država potpisnica na nacionalnom nivou.
Takođe je rekao da se Rusija zalaže za uspostavljanje sistema za procjenu naučno-tehnološkog napretka u biološkoj oblasti i kontrolu odgovarajućih istraživanja.
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