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Rusi upozoravaju na "sumnjive" vojne aktivnosti

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23.09.2026 11:16

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Vojno-biološke aktivnosti pojedinih zemalja van njihovih nacionalnih teritorija pokreću ozbiljna pitanja u vezi sa poštovanjem Konvencije o zabrani biološkog i hemijskog oružja.

To je izjavio danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je na seminaru o nacionalnoj primeni Konvencije rekao da biološka bezbjednost i dalje predstavlja aktuelno pitanje, ukazujući na prekograničnu prirodu bioloških prijetnji, potencijalnu zloupotrebu biotehnologije i moguću upotrebu bioloških agenasa i toksina kao terorističkog oružja, prenio je Sputnjik.

Prema njegovim riječima, vojno-biološke aktivnosti pojedinih država van njihove teritorije, koje se sprovode pod izgovorom saradnje u preventivne ili druge miroljubive svrhe, predstavljaju ozbiljno pitanje u vezi sa poštovanjem Konvencije.

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Lavrov je ocijenio da su napori za univerzalizaciju i jačanje režima Konvencije potrebni više nego ikada.

Kao prioritete Rusije naveo je izradu univerzalnog, pravno obavezujućeg i nediskriminatornog protokola uz Konvenciju, sa efikasnim mehanizmom verifikacije, kao i ispunjavanje obaveza država potpisnica na nacionalnom nivou.

Takođe je rekao da se Rusija zalaže za uspostavljanje sistema za procjenu naučno-tehnološkog napretka u biološkoj oblasti i kontrolu odgovarajućih istraživanja.

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Sergej Lavrov

bezbjednost

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